Devrilen Traktörün Sürücüsünden Acı Haber

Çorum'da devrilen traktörün sürücüsünden acı haber geldi. Hüseyin Ayhan isimli sürücü, kazada yaşamını yitirdi.

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Devrilen Traktörün Sürücüsünden Acı Haber

Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin Ayhan'ın kullandığı 19 EP 357 plakalı traktör, Büyükcamili köyü girişinde devrildi. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen sürücü Ayhan'ın cenazesi, Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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