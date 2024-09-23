Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bolu'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen traktörün sürücüsü Emre Çiftçi (32) hayatını kaybetti, annesi Nezaket Çiftçi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kaza, saat 07.30 sıralarında Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi’nde meydana geldi. Emre Çiftçi’nin yokuş aşağı inerken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybettiği traktör, kaldırıma çarpıp devrildi, ayrılan römork metrelerce ilerledikten sonra durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Emre Çiftçi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Resim : 1
Römorkta bulunan annesi Nezaket Çiftçi ise yaralandı. Nezaket Çiftçi, ambulansla kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Emre Çiftçi’nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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