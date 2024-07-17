Devrilen Traktörün Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Kütayha'da bir vatandaş devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

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Devrilen Traktörün Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Emet ilçesinde Ömer Aksu (68), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Emet ilçesine bağlı Konuş köyü Küçükalan mevkisinde meydana geldi. Ömer Aksu'nun kullandığı traktör devrildi. Aksu, traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Aksu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Traktör, iş makinesiyle kaldırılırken, Ömer Aksu'nun cenazesi jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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