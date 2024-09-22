Devrilen Motosikletin Sürücüsü Öldü

Üsküdar'da bir motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti, motosiklette bulunan bir kişi ise yaralandı.

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Devrilen Motosikletin Sürücüsü Öldü

Olay saat 02.00 sıralarında Üsküdar'da Şile Yolu Vecdi Diker Tüneli Ümraniye istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre seyir halindeki 34 HRD 450 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü Yaver Fatih Öztürk olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette bulunan Funda Çırak Ö. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yaralı Funda Çırak Ö. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay nedeniyle polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, tünelin içinde trafik yoğunluğu oluştu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında motosiklet sürücüsünün cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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