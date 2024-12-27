Devrilen Kamyonetteki 5 Kişi Yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Kuzuluk Topçusırtı Mahallesi'nde E.E. (32) yönetimindeki 54 HL 061 plakalı Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki fındık tarlasına devrildi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan orman muhafaza memurları E.E. (32), Ö.Ö. (27), S.K. (22) ve Ö.K. (26) yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA