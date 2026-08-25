Devletin Zirvesi Tarihi İlçede Buluşuyor: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3. Kez Ahlat'ta Toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanıyor. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ev sahipliği yapacağı tarihi zirvenin ana gündem maddesini 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusundaki sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik oluşturacak.

Son Güncelleme:
Devletin Zirvesi Tarihi İlçede Buluşuyor: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3. Kez Ahlat'ta Toplanacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Ankara dışındaki tarihi mesaisine bir yenisini daha ekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine üyeleri, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü kutlamaları vesilesiyle Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir araya gelecek. Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, bu kritik zirveyle birlikte kabine toplantısına üçüncü kez ev sahipliği yapmış olacak.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ’DEN TARİHİ ALANDA BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

İki günlük yoğun bir program için bölgede bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'taki en önemli duraklarından biri de Cumhur İttifakı ortağı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştireceği buluşma olacak.

Resmi törenlerin ve kutlama programlarının ardından iki liderin, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etmesi ve burada baş başa kritik bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.

MASADAKİ STRATEJİK BAŞLIK 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'

Ahlat Külliyesi'ndeki yuvarlak masanın en sıcak ve en kritik gündem maddesi ise güvenlik adımları olacak.

"Terörsüz Türkiye" vizyonu ve hedefi kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen tarihi düzenlemelerin ardından terör örgütünün fesih, tasfiye ve silah bırakma süreçleri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Bakanlar, sahadaki istihbari ve askeri son gelişmeleri kabineye rapor edecek. Ayrıca iç cephenin tahkim edilmesine yönelik atılacak adımlar ile Orta Doğu ve sınır hatlarındaki bölgesel güvenlik başlıkları detaylıca masaya yatırılacak.

Stratejik kararların alınacağı kabine toplantısının sona ermesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek millete sesleniş konuşması yapması ve alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

MHP Lideri Bahçeli'den Malazgirt Zaferi Mesajı: Tarihin Seyrini Yeniden Biçimlendiren Kutlu Bir Kader AnıMHP Lideri Bahçeli'den Malazgirt Zaferi Mesajı: Tarihin Seyrini Yeniden Biçimlendiren Kutlu Bir Kader AnıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Kabine
Son Güncelleme:
Sosyal Medyada Bunu Yapan Yandı! Yargıtay'dan Kritik Hapis Cezası Kararı Sosyal Medyada Bunu Yapan Yandı! Yargıtay'dan Kritik Hapis Cezası Kararı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
MHP Lideri Bahçeli'den Malazgirt Zaferi Mesajı: Tarihin Seyrini Yeniden Biçimlendiren Kutlu Bir Kader Anı Bahçeli'den 'Malazgirt' Mesajı, 'Kutlu Bir Kader Anı'
ÇOK OKUNANLAR
Gülistan Doku Dosyasında Çarpıcı Detay: Gizli Tanıktan Soruşturmanın Seyrini Değiştirecek İfade Gizli Tanıktan Soruşturmanın Seyrini Değiştirecek İfade
Alihan Kuriş Soruşturmasında 3. Dalga! 54 Şüpheliden 38'i Gözaltında Alihan Kuriş Soruşturmasında 3'üncü Dalga
Kamuyu Soyan Şebekelere Eş Zamanlı Darbe! Dinamikpay ve Kemer Detayı Şok Etti: 68 Gözaltı, Milyarlık Mal Varlıklarına El Konuldu 68 Gözaltı, Milyarlık Mal Varlıklarına El Konuldu
AİHM'den 2. Osman Kavala Kararı: En Kısa Sürede Serbest Bırakılmalı AİHM'den Osman Kavala Kararı
Olası Büyük İstanbul Depreminde Senaryo Sil Baştan Yazıldı! Yılda 15 Milimetre Kayıyor, Depremin Büyüklüğü Değişebilir Olası Büyük İstanbul Depreminde Senaryo Sil Baştan Yazıldı! Yılda 15 Milimetre Kayıyor