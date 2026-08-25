Devletin Zirvesi Tarihi İlçede Buluşuyor: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3. Kez Ahlat'ta Toplanacak

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Ankara dışındaki tarihi mesaisine bir yenisini daha ekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine üyeleri, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü kutlamaları vesilesiyle Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir araya gelecek. Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, bu kritik zirveyle birlikte kabine toplantısına üçüncü kez ev sahipliği yapmış olacak.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ’DEN TARİHİ ALANDA BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

İki günlük yoğun bir program için bölgede bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'taki en önemli duraklarından biri de Cumhur İttifakı ortağı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştireceği buluşma olacak.

Resmi törenlerin ve kutlama programlarının ardından iki liderin, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etmesi ve burada baş başa kritik bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.

MASADAKİ STRATEJİK BAŞLIK 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'

Ahlat Külliyesi'ndeki yuvarlak masanın en sıcak ve en kritik gündem maddesi ise güvenlik adımları olacak.

"Terörsüz Türkiye" vizyonu ve hedefi kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen tarihi düzenlemelerin ardından terör örgütünün fesih, tasfiye ve silah bırakma süreçleri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Bakanlar, sahadaki istihbari ve askeri son gelişmeleri kabineye rapor edecek. Ayrıca iç cephenin tahkim edilmesine yönelik atılacak adımlar ile Orta Doğu ve sınır hatlarındaki bölgesel güvenlik başlıkları detaylıca masaya yatırılacak.

Stratejik kararların alınacağı kabine toplantısının sona ermesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek millete sesleniş konuşması yapması ve alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi