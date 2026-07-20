Devletin Kozmik Bilgilerini Satmışlar! Gümrük Memuru, Polis, Avukat... 12 İlde 50 Gözaltı Kararı

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Bakırköy Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde suç örgütlerine ve onun kamudaki uzantılarına yönelik olarak operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda il ve adreste baskınlar gerçekleştirilirken, kamu personelleri de gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen operasyonla ilgili detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

'MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ'

Bakan Gürlek'in paylaşımı şu şekilde oldu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla tam bir koordinasyon içerisinde; suç örgütleriyle, örgütlü suç yapılanmalarıyla ve bu yapılara alan açmaya çalışan her türlü kirli ilişki ağıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu kapsamda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik başarılı bir operasyon başlatılmıştır.

DEVLETİN KOZMİK BİLGİLERİ SUÇ ÖRGÜTLERİNE SIZDIRILMIŞ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızınca yürütülen soruşturmada; örgüt yöneticileri ve üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden bazı kamu görevlilerinden suç kaydı, aranma kaydı, yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç kaydı sorgulama ve gümrük geçiş bilgileri gibi hususlarda bilgi aldıklarına yönelik tespitler yapılmıştır.

ÇOK SAYIDA KAMU GÖREVLİSİ GÖZALTIN ALINDI

Bu kapsamda; 2’si denetimli serbestlik memuru ve 1’i zabıt kâtibi, 1’i gümrük muhafaza müdür yardımcısı, 15’i gümrük muhafaza memuru, 10’u polis memuru, 2’si avukat, olmak üzere toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı verilmiş; İstanbul, Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

'KİMSEYE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK'

Devletin imkânlarını suç örgütlerinin hizmetine sunmaya, kamu görevinin vakarını ve milletimizin devlete olan güvenini zedelemeye yeltenen kimseye müsamaha gösterilmeyecek; kamu gücünü kişisel ya da örgütsel çıkarlar için kullanmaya teşebbüs eden hakkında adli işlemler gecikmeksizin tesis edilecektir.

Bu vesile ile bu başarılı operasyonu titizlikle yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyon sürecinde etkin ve koordineli şekilde büyük bir özveri ile görev yapan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve kahraman Türk polis teşkilatı mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

'HUKUK DEVLETİNİN GÜCÜNÜ GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bu mücadelenin temel amacı; milletimizin huzurunu korumak, kamu düzenini güçlendirmek ve vatandaşlarımızın devlete, adalete ve hukuka olan güvenini daha da artırmaktır. Türkiye Yüzyılı’nda hukuk devletinin gücünü, suç örgütlerinin karşısında en kararlı şekilde göstermeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla tam bir koordinasyon içerisinde; suç örgütleriyle, örgütlü suç yapılanmalarıyla ve bu yapılara alan açmaya çalışan her türlü kirli ilişki ağıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.



Bu kapsamda… — Akın Gürlek (@abakingurlek) July 20, 2026

Kaynak: Haber Merkezi