Devlet okullarında 'bağış' adı altında velilerden 120 bin liraya varan ücretler isteniyor iddiası

İddialara göre, çocuğunu kendi seçtiği devlet okuluna göndermek isteyen velilerden 'bağış' adı altında 100 bin liraya varan ücretler talep ediliyor.

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Devlet okullarında 'bağış' adı altında velilerden 120 bin liraya varan ücretler isteniyor iddiası

Devlet okullarında “bağış” adı altında belli miktarlarda ücretler istendiği belirtiliyor. Devlet okulları arasındaki nitelik farkı nedeniyle bazı veliler çocuklarını adrese dayalı yapılan kayıtlar yerine kendi seçtiği okula yazdırmak istiyor. İddiaya göre, bu okullar ise velilerden kayıt ücreti adı altında 100 bin TL’ye varan ücretler talep ediyor.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, okul idarecileri istenen bu bağışın devletin ödeneklerindeki yetersizlik nedeniyle temizlik personeli, güvenlik, kırtasiye malzemelerinin temini için kullanıldığını belirtiyor.

Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz, bu sorunun her yıl gündeme geldiğini ancak çözümü için adım atılmadığını ifade etti. Yılmaz, “Kimi okullarda 5-10 bin kimi okullarda 50-100 bin lira bağış isteniyor. Duyumlarımıza göre Ataşehir’de okul kayıtları 100- 120 bin liraya kadar çıkmış durumda” dedi.

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