Devlet Hastanelerinde Yeni Skandal... Doğum Kontrolünü Engellemek İçin Bu Yöntemi Bulmuşlar!

Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun kadınların nasıl doğurması 'gerektiğine' dair yaptığı açıklamalar ile 'aile' tanımına tepkiler çığ gibi büyürken devlet hastanelerinin dolaylı olarak yaptığı engelleme çok konuşulacak... Artık devlet hastanelerine başhekimlerin inisiyatifiyle spiral alımı yapılmıyor. Bir kadın spiral taktırmak isterse dışarıdan alması gerektiği söyleniyor ve devlete maliyeti 50 TL olan spiralin satış fiyatı 150 TL ile 2 bin TL arasında değişiyor.

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Devlet Hastanelerinde Yeni Skandal... Doğum Kontrolünü Engellemek İçin Bu Yöntemi Bulmuşlar!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dün katıldığı bir canlı yayında 'normal' ve 'sezaryen' doğuma ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu. "Çocuklarınızı kardeşsiz bırakmayalım. Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz" diyen Bakan Memişoğlu, 'normal doğum' ile sigarayı kıyasladı ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben sigarayla da mücadele ediyorum. insanların özgürlüğüne müdahale mi ediyorum. Net söylüyorum ki bebek ve anne için normal doğum sağlıklı olanı."

Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarına tepkiler devam ederken bir skandal daha ortaya çıktı. Başhekim inisiyatifiyle bazı hastanelerde, doğum kontrol yöntemlerinden biri olan rahim içi araç (spiral) uygulamasında dolaylı engellemeye gidildiği öğrenildi.

Bazı devlet hastanelerine spiral alınmıyor ve kadınlara spiral taktırmak istemeleri halinde dışarıdan almaları gerektiği söyleniyor. Bunun için eczaneden ya da internetten spiral almak isteyen kadınlar 150 TL ila 2 bin TL arasındaki fiyat skalasıyla karşılaşıyor. Spirallerin devlete maliyeti ise sadece 50 TL...

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Kaynak: Nefes gazetesi

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Kemal Memişoğlu Normal Doğum
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