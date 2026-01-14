Devlet Bahçeli'ye Dikkat Çeken Hediye

Mililyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ressam Ersan Kay'ı kabul etti. Ersan Kay, Bahçeli'nin sprey boya ile yaptığı 2 tablosunu kendisine hediye etti.

Devlet Bahçeli'ye Dikkat Çeken Hediye
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rssam Ersan Kay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti. Özellikle futbol dünyasının ünlü isimlerini sprey boya ile resmeden Kay, Bahçeli için hazırladığı tabloları hediye etti.

Devlet Bahçeli'ye Dikkat Çeken Hediye - Resim : 1

Devlet Bahçeli, biri hilal formu içinde hazırlanan, 17 Türk devletinin bayrakları da bulunan tablo ile MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ile kendi resmi bulunan poster tabloyu inceledi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Devlet Bahçeli MHP
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Türkiye Genelinde 500’ü Aşkın Şubesi Var: İki Büyük Markada Dev Hisse Satışı Türkiye Genelinde 500’ü Aşkın Şubesi Var: İki Büyük Markada Dev Hisse Satışı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Nevşehir’de Şüpheli Kadın Ölümü: Soruşturma Başlatıldı Nevşehir’de Şüpheli Kadın Ölümü: Soruşturma Başlatıldı
ÇOK OKUNANLAR
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon! 20 Gözaltı ASAT ve ALDAŞ'a Operasyon
Huzurevinde Kalıyordu... Usta Sanatçı Zihni Göktay'dan Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Huzurevinde Kalıyordu... Usta Sanatçı Zihni Göktay'dan Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
ABD'den Halep Çağrısı... Dikkat Çekici 'Müzakere' Mesajı ABD'den Halep Çağrısı... Dikkat Çekici 'Müzakere' Mesajı
İstanbul’a Yeniden Kar Geliyor: Tarih Verildi, Sıcaklıklar Fena Düşecek İstanbul’a Yeniden Kar Geliyor: Tarih Verildi, Sıcaklıklar Fena Düşecek
Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanan Herkes Etkilenecek! Yarından İtibaren Tamamen Değişiyor Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanan Herkes Etkilenecek! Yarından İtibaren Tamamen Değişiyor