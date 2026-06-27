Devlet Bahçeli'den Kadir İnanır İçin Taziye Mesajı

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın vefatı dolayısıyla derin üzüntülerini paylaştığı resmi bir taziye mesajı yayımladı.

'BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM'

Bahçeli, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İnanır'ın Türk kültür ve sanat hayatındaki önemine vurgu yaptı. Bahçeli, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır’ın vefatından dolayı büyük bir üzüntü duydum. Sanat hayatı boyunca ortaya koyduğu değerli eserlerle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Merhum Kadir İnanır’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diliyorum."

Usta oyuncu Kadir İnanır bir süredir zattürreye bağlı solunum sıkıntısı tedavisi gördüğü hastanede dün akşam 77 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Kadir İnanır, 28 Haziran Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: AA