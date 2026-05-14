Devlet Bahçeli Talimatı Verdi! Fatih Terim İçin Dev Proje Başlıyor

Türk futboluna hem oyuncu hem de teknik direktör olarak damga vuran, Galatasaray ve A Milli Takım ile uluslararası başarılara imza atan 'İmparator' unvanlı Fatih Terim’in adı, memleketi Adana’da ölümsüzleşiyor.

Adana Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin doğrudan verdiği talimatla ilçede dünya standartlarında bir spor kompleksi ve müze inşa edileceğini açıkladı. Projenin, Bahçeli'nin milli değerlere olan vefa vizyonunun somut bir yansıması olduğu belirtildi.

FUTBOL SAHASI GİRİŞLİ VE 3 KUBBELİ ÖZEL MİMARİ

Eylül ayında temeli atılacak ve 2027 yılında hizmete açılacak dev kompleks, sıradan bir müze olmanın ötesine geçecek. Ziyaretçilere ilk andan itibaren "sahaya çıkma" hissi yaşatmak amacıyla futbol sahası tünellerinden ilham alınarak tasarlanan müzenin iç yapısı, futbol topundan esinlenilen 3 ayrı kubbeden oluşacak:

1. Kubbe (Kökler ve Başlangıç): Terim’in Adana’daki çocukluk yılları, Adana Demirspor’daki ilk futbolculuk dönemi ve yerel sahalardaki anıları sergilenecek.

2. Kubbe (İmparator Dönemi): Galatasaray ile kazanılan 8 Süper Lig şampiyonluğu, Avrupa zaferleri, A Milli Takım dönemi ve uluslararası başarıları odak noktası olacak.

3. Kubbe (Kişisel Yaşam): Efsane teknik adamın futbol dışındaki dünyası, aile hayatı ve kişisel değerleri ziyaretçilere sunulacak.

37 FARKLI BRANŞI BARINDIRAN DEV SPOR KOMPLEKSİ

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, projenin sadece müze ile sınırlı kalmayacağını aynı alanda bir spor merkezi ve dev bir spor parkının da yükseleceğini ifade etti. Kompleks bünyesinde yer alacak kongre ve spor merkezinde, gençlerin ve sporcuların yararlanabileceği, 37 farklı spor branşının aynı anda yapılabileceği kapalı spor salonları yer alacak.

Proje ile Adana’nın spor turizminde küresel bir marka haline getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA