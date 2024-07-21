Dev Tarhana Çorbası Rekor Kırdı: Guinness Rekorlar Kitabı'nda!

Uşak Belediyesi tarafından kentte ilki düzenlenen Uluslararası Uşak Tarhana Festivali’nin ikinci günü, Uşak’ın dünyaya açıldığı bir gün olarak kayıtlara geçti. Uşak Belediyesi tarafından özel olarak hazırlatılan dev kasede pişirilen tarhana çorbası, 30 bin 292 litre ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

20 Temmuz Cumartesi günü dev kasede çorba yaparak rekor denemesi yapmak için usta aşçılar kasenin başına geçerek kolları sıvadı. Guinness Türkiye temsilcilerinin her detayını büyük bir titizlikle denetlediği Uşak tarhanasının pişirilmeye başlamasıyla nefesler tutuldu.

YENİ REKOR

Guinness Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyma Subaşı Gemici, "Bugün Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Dünya’nın en büyük çorba kasesi rekorunu kırmayı hedeflemiştir. Şu anki rekor 26 bin 658 litreyle Hollanda’ya ait. Bugün 20 Temmuz 2024, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 30 bin 292 litre ile kırmıştır’’ diyerek rekor sertifikasını Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a teslim etti.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da "Bu süreçte çok çalıştık, adı üzerine ilkler şehri Uşak bu rekoru kırmalıydı. İlkler şehri Uşak bu rekoru hak etti. Burada Aşcılar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanımız ve emek veren şeflerimize teşekkür ediyorum. Sabah 06:00’dan bu saat 22:00’a kadar dev çorba kasemizin başında çalıştılar. En büyük uhdem Uşak’ı tanıtmak. Uşak’ı tanıtmaya devam edeceğiz. Bugün burada 30 bin 292 litre tarhanayı çok kıymetli Uşaklı tarhana üreticilerimizin katkılarıyla dünyanın en büyük çorbasını pişirdik. Tarhana çorbası 2 bin 200 kilogram tarhana ile pişirildi. Üreticilerimizin hepsinin kesesine bereket. Ayrıca dünyanın en büyük çorba kasesinin imalatında ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girme sürecinde danışmanlık veren Prof. Dr. Muharrem Tuna hocama ve çok kıymetli ekip arkadaşım Ahmet Kurtuluş ve Ali Genç beye ayrıca teşekkür ediyorum. Bu rekor tüm Uşak’ın.’’

Uluslararası Uşak Tarhana Festivali’ne katılan vatandaşları dev kasede pişirilen çorbayı içmeye davet eden Başkan Yalım, festivalin hafta sonu konserlerle devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA