Dev Şirkette Gerilim Dolu Anlar: Genel Müdürün Rehin Alındım, Bomba İhbarı Yap Mesajı Ortalığı Karıştırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Otokar isimli iş yerinde meydana gelen olay ekipleri alarma geçirdi.

'REHİN ALINDIM BOMBA İHBARI YAP'

GİSAN Genel Müdürü F.B. (48), arkadaşı B.D.'ye iş yerinde toplantıda olduğunu, rehin alındığını ve Otokar içerisinde bomba ihbarı yapılmasını isteyen bir mesaj gönderdi.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Mesajı alan B.D.'nin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan inceleme ve kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

MESAJIN ŞAKA AMAÇLI YOLLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

F.B.'nin alınan ifadesinde, arkadaşına söz konusu mesajı şaka gayesiyle gönderdiğini ve ihbarın gerçeği yansıtmadığını söylediği öğrenildi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde de ihbarın asılsız olduğu tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken F.B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA