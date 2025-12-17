Dev Operasyon... 30 Milyon TL'lik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Muş’ta uyuşturucuya yönelik uygulama noktasında durdurulan bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

Son Güncelleme:
Dev Operasyon... 30 Milyon TL'lik Uyuşturucu Ele Geçirildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muş’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir operasyon gerçekleştirildi. Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine uygulama noktasında denetim yapıldı.

Uygulama sırasında durdurulan bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık 150 kilogram sentetik kannabinoid maddesi elde edilebilen, 1 paket halinde daralı 1 kilo 458 gram sentetik kannabinoid hammaddesi (A-M) ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon TL olduğu belirtildi.

Dev Operasyon... 30 Milyon TL'lik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Resim : 1

Şüpheli gözaltına alınırken, hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem yapıldı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Casusluk Soruşturması Neden Uzadı? Uyuşturucu Kullanan Ünlüler ‘İlk Kez Yakalanmış’Casusluk Soruşturması Neden Uzadı? Uyuşturucu Kullanan Ünlüler ‘İlk Kez Yakalanmış’Güncel
Bakan Yerlikaya Duyurdu: 29 İlde Dev Operasyon! Tonlarca Uyuşturucu Ele GeçirildiBakan Yerlikaya Duyurdu: 29 İlde Dev Operasyon! Tonlarca Uyuşturucu Ele GeçirildiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Uyuşturucu Muş
Son Güncelleme:
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Baba ve Kızı Evde Ölü Bulunmuştu! Kan Donduran Gerçek Ortaya Çıktı Baba ve Kızı Evde Ölü Bulunmuştu! Kan Donduran Gerçek Ortaya Çıktı
İletişim Başkanlığı'ndan 'BioNTech' Açıklaması İletişim Başkanlığı'ndan 'BioNTech' Açıklaması
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
İletişim Başkanlığı'ndan 'BioNTech' Açıklaması İletişim Başkanlığı'ndan 'BioNTech' Açıklaması
Sahipsizler Dizisine Bomba Transfer Sahipsizler Dizisine Bomba Transfer
MHP'li Tokat Belediye Başkanı Kemal Yazıcıoğlu'nun Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu MHP'li Tokat Belediye Başkanı Kemal Yazıcıoğlu'nun Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Maaşlara Dengeleme Formülü Geliyor: O Meslekler İçin Yeni Düzenleme! 2026'da Devreye Girecek Maaşlara Dengeleme Formülü Geliyor: O Meslekler İçin Yeni Düzenleme! 2026'da Devreye Girecek
GAİN'e Soruşturma, Gözaltılar Var: Şirkete Kayyım Atandı GAİN'e Soruşturma, Gözaltılar Var