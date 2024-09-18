Dev Miras Resmen Satıldı: 100 Yıllık Süre Son Buldu

Danimarkalı tereyağı kralı Lars Emil Bruun, 1923 yılında vefat ettikten sonra ailesine büyük bir miras bıraktı ancak bu mirası almaları için özel bir şart koydu: mirastan faydalanmaları için 100 yıl beklemeleri gerekiyordu. Bruun, 60 yıllık bir süreçte madeni paralar, banknotlar ve altın madalyalardan oluşan geniş bir koleksiyon biriktirdi ve bu koleksiyonun Danimarka ulusal koleksiyonu için rezerv olarak tutulmasını istedi. Aynı zamanda, koleksiyonun satışını yasakladı ve ailesinin koleksiyona dokunmasına izin vermedi.

Kaynak: Sözcü