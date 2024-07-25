Dev Gemi İstanbul Boğazı'nın Ortasında Kaldı
Dev kargo gemisi İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaptı. Gemi kurtarma römorkörü işliğinde Büyükdere önlerine demirletildi.
İstanbul Boğazı’nın Anadolu Kavağı önlerinde büyük bir kargo gemisi makine arızası yaptı. Dev gemi, kurtarma römorkörü eşliğinde Büyükdere önlerine demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde bir kargo gemisinin arızalandığı bildirildi.
Rusya'dan Libya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Anadolu Kavağı önlerinde makine arızası yapan Brothers Way isimli 105 metre boyundaki genel kargo gemisi, Kıyı Emniyeti'nin İstanbul GTH merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve römorkör eşliğinde Büyükdere’ye demirletildi.
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