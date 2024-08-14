Dev Bütçe Bile Kesmiyor: AKP’li Belediyelerden Diyanet’e Milyonluk İhaleler

Milyonlarca liralık bütçesiyle tartışmalara konu olan Diyanet’in, AKP’li belediyelerden milyonluk ihale aldığı ortaya çıktı. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da Diyanet’e destek sunduğu öğrenildi.

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Dev Bütçe Bile Kesmiyor: AKP’li Belediyelerden Diyanet’e Milyonluk İhaleler

Daha önce Hac skandallarıyla gündeme gelen, yaptığı lüks harcamalarla tepki çeken Diyanet’e AKP’li belediyelerden milyonluk destek ve kamu ihalesi verildiği ortaya çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı için kendisine ayrılan 91,8 milyar TL'lik bütçeden, yılın ilk yarısında 46,7 milyar TL harcadı.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Kayseri Melikgazi Belediyesi, Kocatepe Mahallesi'ne yeni bir Kur'an kursu inşa etmek için 15 milyon 260 bin 666 TL'lik bir ihale açtı. 16 Temmuz'da gerçekleşen ihale sonucunda, Raif Çağırman'ın teklifi 12 milyon 571 bin TL ile kabul edildi. Melikgazi Belediyesi dışında, Pendik Belediyesi de 22 Mayıs tarihinde "2024 yılı 4-6 yaş kurs malzemeleri alımı" ihalesini düzenledi. İlçedeki Kur'an kursları için 6,5 milyon TL değerinde malzeme alımı yaptı. Satın alınan malzemeler 4-6 yaş grubuna yönelik kurslarda kullanılmak üzere tasarlandı. Bu iki ihale de Diyanet’in istediği şekilde son buldu.

Bu iki belediye dışında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da dev bütçesine rağmen Diyanet’e kaynak akıttığı ortaya çıktı. Diyanet’in Kur'an kurslarına giden çocukları için bakanlık, çocukların ailelerine 2024 Nisan ayı itibarıyla 24,8 milyon TL yardım yaptığını açıkladı.

HAC VE ÖZEL VİZE SKANDALLARI

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı’nın eşi Ali İhsan Martı’nın, kurasız özel vize ile Mekke'ye hacca gittiği belirtilmişti. Huriye Martı'nın, hacıların ödediği parayla bir ay Diyanet'in tesislerinde konakladığı da öğrenilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın daha önce de özel vize bazı isimleri hacca götürdüğü ortaya çıkmıştı.

Hac, Lüks Tatile Döndü! Diyanet'ten 'Eşe Dosta' Özel VizeHac, Lüks Tatile Döndü! Diyanet'ten 'Eşe Dosta' Özel VizeGündem

Kaynak: Gerçek Gündem

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