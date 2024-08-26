Dev Bankadan Müşterilerini Şoke Edecek Karar: 250 Şubesini Birden Kapatacak



Banka, 2026 yılına kadar mevcut 550 şubesinin yaklaşık 250'sini kapatmayı planlıyor. Bu adımla birlikte Postbank, müşterilerini daha çok online bankacılık hizmetlerine yönlendirmeyi amaçlıyor.

Almanya'da bankacılık sektörü önemli bir değişim sürecinden geçiyor. Postbank'ın aldığı bu radikal karar, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve fiziki şube hizmetlerine daha fazla ihtiyaç duyan müşteriler için büyük bir değişiklik anlamına geliyor. Bankanın şube ağını küçültme kararı, bankacılık sektöründeki dijital dönüşümün hızla ilerlediğini ve müşterilerin bankacılık işlemlerini giderek daha fazla internet üzerinden gerçekleştirdiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.