Detaylar belli oldu: Deprem dayanıklılık testini hangi kurum nasıl yapıyor?
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşların çoğu, binasının sağlam olup olmadığını merak etmeye başladı. Başta İstanbul olmak üzere fay hatları üzerinde yaşayan vatandaşlar depreme karşı bina dayanıklılık testi yaptırmak için sıraya girdi.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bina dayanıklılık testine talepte yüzde 100'ü aşan artış görülürken, detaylı rapor bir ayda çıkıyor ve bina başına maliyet 20 bin liradan başlıyor. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından özellikle eski binalarda yaşayan vatandaşların çoğu, binasının sağlam olup olmadığını merak etmeye başladı.
Başta İstanbul olmak üzere fay hatları üzerinde bulunan Türkiye'nin birçok ilinde vatandaşlar depreme karşı bina dayanıklılık testi yaptırmak için arayışlara girdi.
Binasının riskli olduğunu düşünen veya depreme karşı dayanıklı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen kurum ve kuruluşlara başvurarak bu testi yaptırabiliyor.
Bakanlığın internet sitesinde, risk tespit raporu için başvurulabilecek belediyeler, meslek odaları, kamu kurumları, üniversiteler ile özel kuruluşlar ve firmalar yer alıyor. Özellikle belediyeler tarafından ve sadece betondan numune alınarak yapılan tarama işlemi sonrası risk tespit raporu kısa sürede çıkabiliyor.