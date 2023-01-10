Derya Kömürcü yorumladı: HDP’nin aday çıkarması muhalefete kaybettirir mi; Bir ihtimal daha var

Türkiye, kaderini belirleyecek seçime yaklaşırken, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkacak muhalefet adayı ya da adayları konusundaki tartışmalar da gündemin ana konusu olmayı sürdürüyor.

Daha önce, Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu göstermesi durumunda ‘ortak aday’a destek vereceğini açıklayan HDP’den bu kez farklı bir ses yükseldi.

HDP eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Kars ve Iğdır kongrelerinde yaptığı açıklamalarda “HDP kendi adayını çıkaracak” dedi.

Buldan, Iğdır’da yaptığı açıklamada, “HDP niye aday çıkarmasın? HDP’nin sizden ne farkı var? HDP bu ülkede bir irade değil mi? HDP bir siyasi parti değil mi, seçimlere girme hakkı var mı yok mu? Bu ülkeyi değiştirme ve dönüştürme iradesine sahip mi değil mi? Bütün bunları göz önünde tutarak bir kez daha ifade etmek isterim ki HDP kendi ittifakları ile birlikte adayını çıkaracak” diye konuştu.

Buldan’ın bu açıklamaları ‘muhalefet parçalanıyor, Erdoğan’ın eli güçleniyor’ yorumlarına neden olurken Gerçek Gündem yazarı, siyaset bilimci Derya Kömürcü, gelişmeleri farklı bir açıdan yorumladı.

‘CUMHUR’DAKİ SEVİNÇ ANLAMLI!

HDP kanadından gelen ‘aday’ çıkışının muhalefet kamuoyunda adeta şok etkisi yarattığını, iktidar tarafının ise son derece memnun göründüğünü belirten Kömürcü, bu tablonun Cumhur İttifakı’nın seçimin ikinci tura kalma olasılığından ne kadar mutlu olduğunu gözler önüne serdiğini belirtti.

Kömürcü, “Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma ihtimalinin bile Cumhur İttifakı’nı bu kadar mutlu etmesi, Erdoğan’ın yeniden başkan seçilme olasılığının ne kadar düşük olduğunun iktidar bloğundakiler tarafından da net bir şekilde görüldüğünü göstermesi açısından önemli” yorumunu yaptı.

Meclis’in üçüncü partisi olan HDP’nin aday çıkarma kararına tepkilere ilişkin “Partinin kendi siyasetini izlemesi, kendi siyasi çizgisini etkili kılmak üzere siyasetin tüm imkanlarını kullanması kadar doğal bir şey olamaz. Cumhurbaşkanlığı seçimi de bu imkanlardan biridir” değerlendirmesini yapan Kömürcü, “Ancak HDP’nin kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaracağını ilan etmesinin ardından Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bileşenlerinden TİP ve EMEP’in yaptığı açıklamalardan öyle anlaşılıyor ki, HDP bu kararı İttifak bileşenleriyle müzakere ederek değil, kendi parti iradesiyle almış. Böylesine kritik bir kararın İttifak içinde müzakere edilmemesinin bir tür dayatma olarak algılanması da doğal olacaktır” dedi.

ALTILI MASA SEÇİMDEKİ ‘KİLİT’İ GÖREMİYOR

HDP’nin aldığı aday çıkarma kararının aynı zamanda Altılı Masa’ya ciddi bir uyarı olduğunu belirten Derya Kömürcü, şu değerlendirmeyi yaptı:

“HDP’nin kapatılma ihtimali her gün biraz daha artarken, hazine yardımının AYM tarafından dondurulduğu günün akşamı “Altılı muhalefet”in yaptığı açıklamada bu konuya bir cümleyle bile değinmemesi, HDP’ye yönelik yaptırımların önümüzdeki seçimin güvenliği başlığı altında bile ele alınmıyor olması, HDP’li yöneticilerin, ama daha önemlisi HDP’ye destek veren seçmenlerin tepkisini çekiyor olsa gerek. HDP seçmeninin oyunun çantada keklik olmadığını Altılı Masa’nın tüm bileşenlerinin ve o bileşenlerin seçmenlerinin görmesi gerekiyor. Çünkü hemen hemen tüm kamuoyu araştırmalarının bulguları bize gösteriyor ki, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminin kilit partisi HDP olacak. Artı/eksi iki puanlık farklarla Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı yüzde 40’ın biraz üzerinde destek bulurken, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın yüzde 10’un üzerinde seçmen desteği iki adaylı olması durumunda ilk turda, HDP’nin aday çıkarması durumunda ikinci turda kimin cumhurbaşkanı olacağını belirleyecek. İşte bu yüzden yeni cumhurbaşkanını “Altılı muhalefet” içinden hangi partinin seçimden birinci parti olarak çıkacağı değil, seçmenlerin yüzde 50+1’inin muhalefet adayını destekleyip desteklemediği belirleyecek.”

‘DOĞRU ADAY’ DÜĞÜMÜ ÇÖZER

HDP’nin kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarmasının seçime mutlaka bu adayla girileceği anlamına gelmediği gibi, doğru bir stratejiyle muhalefetin genel başarısını da artırıcı bir etki yaratabileceğini belirten Kömürcü, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu verili durumda, kapatılmazsa HDP’nin, kapatılması durumunda Emek ve Özgürlük İttifakı’nın üreteceği B planının seçime kadar olan süreçte izleyeceği strateji, HDP’yi/İttifakı Erdoğan iktidarının son bulmasını sağlayan en kritik hamleyi yapan siyasal aktör konumuna getirebilir. Şöyle ki, HDP’nin kendi cumhurbaşkanı adayını, Altılı Masa’nın kendi cumhurbaşkanı adayını çıkardığı bir tabloda, açıklanan Altılı Masa adayı HDP seçmeninin karşı çıkmayacağı bir isim olur, kampanya sürecinde HDP seçmeninin hassasiyetlerini de dikkate alan bir çizgi izlerse, HDP adayı son düzlükte Altılı Masa adayı lehine adaylıktan çekildiğini açıklayabilir ve geride kalan tek muhalefet adayının kazanmasını sağlayan aktör olarak öne çıkar. Böyle bir destek, son düzlükte muhalefet adayının kazanacağına olan inancı artıracağı gibi psikolojik üstünlüğün de çok açık bir biçimde muhalefete geçmesini sağlar.

'HDP’NİN 2019’DAKİ KATKISI UNUTULDU’

Biliyoruz ki 2019 yerel seçimlerinde HDP aday çıkarmayarak birçok önemli belediyeyi Millet İttifakı’nın kazanmasını sağladı. Ancak bu önemli katkı seçimden hemen sonra unutuldu, hiç olmamış gibi davranıldı. Şimdi bu strateji sağlıklı bir biçimde yürütülür ve Altılı Masa verilen mesajı alırsa, “kendi adayımızı çıkaracağız ama seçimlere kadar da müzakereye açığız” mesajı veren HDP, Türkiye’nin ikinci yüzyılının gerçek anlamda bir parçası haline gelebilir.

Bu anlattıklarımın gerçekleşmediği, herkesin kendi adayını çıkardığı, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığı bir senaryo, tüm muhalefet bileşenleri için kâbus olur. Seçimin kaybedilme riski artmakla kalmaz, Türkiye içinden nasıl çıkacağını bilmediği bir türbülansa doğru sürüklenebilir.”

Kaynak: Gerçek Gündem