Dervişoğlu, Partisinin Grup Toplantısında Konuşuyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Bugün sansürün kaldırılışının 116. yıl dönümü... Gazeteciliğin suça dönüştürüldüğü bir cadı avı ikliminde basın özgürlüğü, istibdata karşı hürriyet mücadelemizin temel yapı olma mecburiyetindedir. Türk basının sansüre direnişinin bayraklaştığı bu anlamlı günün gazeteciler için ilk anlamına kavuşabilmesi ve gerçekten bayram olabilmesi için suç ve suçludan ziyade, onların ifşa eden gazetecileri cezalandıran bu ucube sistemin yerine basını kimsenin kendi yandaşı haline getiremeyeceği tam demokrasiyi tesis edene kadar mücadelemize devam edeceğiz.

Ne acıdır ki gayri milli tahrifat bakanı Yusuf Tekin'in 'ruhban okulu açılmalı' çığlıklarını Fener Rum Patriğini'nin ekümenik sıfatıyla zirvelere katılmasının haberlere taşındığını gördükten daha birkaç gün önce Yunan hükümetinin dört Türk okulunu daha kapatma kararını ne haberlerde gördük ne de buna ilişkin bir tepki duyduk... Hükümetten ve başındaki zattan zaten umudumu kestim, Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan ve içinde halen devlet aklı ve ahlakına sahip olanlar varsa onlara sesleniyorum; Batı Trakya Türklerinin okulları kapatılıyor. Bakınız kapandıktan sonra açmak zordur, bu işe acilen müdahale ederek mensubu olduğunuz milleti ve tarihi hem meydanlarda hem masalarda zaferlerle dolu milletimizin size verdiği vazifenin gereğini yerine getirin. Bu büyük Türk milletine karşı sorumluluğunuzdur.

24 Temmuz tarihinin bize hatırlattığı en önemli şey Cumhuriyetimizin tapu senedi Lozan Antlaşmasının 101. yıl dönümü olmasıdır. Lozan Antlaşması, kesintisiz on bir yıl boyunca yorgun düşmüş bu büyük milletin gün yüzü gördüğü ve uzun on yıllardan sonra hem cephede hem de masada destan yazdığı büyük zaferini taçlandırdığı anlaşmadır. Tarihi çarpıtılmış dizi senaryolarından ibaret sananlar, kendileri çalıp kendileri oynamayı devlet yönetmek zannedenler açıp önce Lozan’ı bir okusunlar. Tanınmanın ne manaya geldiğine baksınlar.

Tarihi çarpıtılmış dizi senaryolarından ibaret sananlar, kendileri çalıp kendileri oynamayı devlet yönetmek zannedenler açıp önce Lozan’ı bir okusunlar. Tanınmanın ne manaya geldiğine baksınlar. Sonra Kuzey Kıbrıs’ın ve uzaktan atıp tuttukları Filistin’in onlarca yıldır süre gelen tanınma mücadelelerini hatırlasınlar. Lozan Antlaşması, Saray Amiri ve avenesinin en büyük karın ağrısıdır. Çok bilmiş kadrolu meczuplarıyla birlikte Lozan üzerinden İsmet Paşa ile, İsmet Paşa üzerinden ise asıl hedefleri olan Atatürk ve Cumhuriyetle kendi fukara akıllarınca bitmeyen bir nefretle savaşlarını icra etmektedirler.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Gerçek Gündem