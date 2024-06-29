Dere yatağına ‘kaçak kuran kursu’ inşaatı: Karşı çıkan mahalleli, cemaatçilerce tehdit edildi iddiası

İzmir’in Karabağlar ilçesindeki Uzundere Mahallesi'nde, ruhsatsız bir Kuran kursu ve öğrenci yurdu inşa edildi.

Söz konusu inşaat, dere yatağını kapatıp inşaat malzemesi satış deposu görünümü verilerek kamufle edildi. Genel ve yerel seçim dönemlerindeki denetim boşluklarından yararlanan kişiler, hızla bu kaçak yapıyı tamamladılar.

Cumhuriyet’ten Yusuf Körükmez’in haberine göre, Uzundere Mahallesi’nde yaşayanlar, durumu fark edip Karabağlar Belediyesi'ne şikayette bulundu. Belediye yetkilileri, üç kez ceza keserek encümen kararıyla yıkım kararı aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da onayıyla yıkım süreci başlatıldı ve Karabağlar Kaymakamlığı'ndan güvenlik desteği için polis talep edildi.

‘ÖLMEYİ GÖZE ALSAK DA BURAYI YIKTIRMAYIZ’

Kaçak Kuran kursunun yıkılacağını duyan mahalle dışından gelen bazı kişiler, binada toplanarak yolu araçlarla kapattılar. Yıkım ekibi, araçların çekilmesini ve alanın boşaltılmasını isteyince gerginlik yaşandı. Yıkımı engellemek isteyenler, “Kuran’a dokunamazsınız. Ölmeyi göze alsak da burayı yıktırmayız. Biz sizi doğru yola getirmeye geldik” şeklinde tehditlerde bulundu.

Kaymakamlık, güvenlik güçlerini göndermeyince yıkım güvenlik gerekçesiyle ertelendi. Kaçak yapıyı savunan kişiler, olay yerinde görüntü almak isteyen basın mensuplarını da tehdit etti.

AA DEZENFORMASYONA İMZA ATTI, MAHALLE HALKI İSE TEHDİTE MARUZ KALIYOR

Devlet kurumu olan Anadolu Ajansı’nın olayı “İzmir'de Kur'an kursu inşaatının yıkılacağı iddiasıyla mahalleli nöbet tutuyor” başlığıyla dezenformasyona neden olacak bir içerikle duyurduğu kaydedildi.

Mahalle halkı ise, bu kişilerin İsmailağa cemaatine mensup olduklarını ve kendilerini tehdit ederek korku yarattıklarını öne sürdü.