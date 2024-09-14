Dere Islah Çalışması Sürüyor

Zonguldak’ta Üzülmez Deresinde geçtiğimiz aylarda başlatılan dere ıslah çalışması sürüyor.

Dere Islah Çalışması Sürüyor

Zonguldak’ta dere ıslah projesinde çalışmalar sürüyor. Zonguldak’ta Üzülmez Deresinde geçtiğimiz aylarda dere ıslah çalışması başlamıştı. Ekipler derede fore kazık çalışmaları yaparak zemini sağlamlaştırdı.

Fore kazık çalışmasının ardından ekipler duvar çalışması için kalıp çakarak betonlama işlemi yaptı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte dere sel ve su taşkınları yaşanmayacak.

Kaynak: İHA

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