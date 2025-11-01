Derbi Öncesi Dolmabahçe'de Şok! Silah Sesleri Yükseldi, 1 Yaralı

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Tüpraş Stadı çevresinde tansiyon yükseldi. İddiaya göre Beşiktaşlı taraftar grupları arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. 1 kişinin vurulduğu öne sürüldü.

Yarın akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Dolmabahçe'deki Beşiktaş stadında silah sesleri yükseldi. İddiaya göre maç öncesi stadyuma pankart asmaya giden gruplar arasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü.

'Goodfellas' grubundan 'Mami' lakaplı bir taraftar, 'Cefakar Açık' grubundan İsmail Arslan tarafından silahla vuruldu.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Sözcü

Beşiktaş
