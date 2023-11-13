Depremzedeler 9 aydır kayıp yakınlarından haber bekliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde on binlerce vatandaş hayatını kaybetmişti. Depremin ardından enkazda yakınlarını bulamayan vatandaşlar da aylardır yakınlarından gelecek haberi umutla bekliyor. Asrın felaketinin yerle bir ettiği; Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da aylardır yakınlarından haber alamayan vatandaşlar birlikte hareket etmek amacıyla Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği altında bir araya geldi. Hatay merkezli dernek, asrın felaketinden bu yana kayıp olan 123 kişinin ailesinin bir araya gelmesiyle kuruldu.

Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği Başkanı Selahattin Kaban, ailelerin yakınlarından gelecek haberi umutla beklediklerini belirterek, “Deprem bölgesinde bizim bine yakın kayıp olduğu bilgimiz var. Bize ulaşan 123 kişi. Kayıp aileleriyle birleşerek dernekleşme sürecine girdik. Bu aileler için kayıpları bulmak için çalışmalarda bulunuyoruz. Devlet yetkilileriyle görüşüyoruz. Sokaklarda canlı ihbarlar geldiğinde sokaklara çıkıyoruz. Kayıplarımızı ailelerimizle birlikte arıyoruz. Bütün ailelerimiz; evlatlarından, çocuklarından, babalarından, annelerinden umutla haber gelmesini bekliyorlar. Seslerini duymak, onları bulmak istiyorlar. Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği olarak birçok yetkililerle görüştük. Milletvekilleri, Valiliğimize gittik ve bu konuyu kendilerine bildirdik. Dilekçeler yazdık aileler olarak” dedi.

Başkanı Kaban, parmak izi ve DNA testi yöntemiyle kayıplara ulaşabileceğine dikkat çekerek, “Hastanede yatan depremzede varsa onların parmak izlerinin alınması ve DNA’larının alınması talebinde bulunduk. Sevgi evlerindeki çocuklarımızın da aynı şekilde DNA ve parmak izlerinin alınması talebinde bulunduk. Molozlarla giden cenazeler varsa molozların incelenmesi talebinde bulunduk” ifadelerini kullandı.

Depremde annesinin ve babasının hayatını kaybettiğini, kız kardeşinin de aylardır kayıp olduğunu ifade eden Ayten Tuncer, “6 Şubat depreminden bu yana kız kardeşim Nesrin Tuncer, maalesef bütün aramalarımıza rağmen bulunmadı. DNA testi yaptırdık sonuç alamadık. Enkaz kaldırma çalışmalarında yanındaydık. Enkazdan annem, babam vefat ederek çıktı fakat kız kardeşim bulunamadı. Ben kardeşimin ve diğer kayıpların bulunmasını istiyorum. Bu konuda çok hassas davranılmasını istiyorum. Yetkililere buradan rica ediyorum, lütfen kayıplarımızı bulun. Biz kayıplarımızı istiyoruz. Tek umudumuz bu, depremden bu yana sanki yaşamıyoruz. Ölenler öldü gitti ama biz her gün ölüyoruz. Her gün endişe içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA