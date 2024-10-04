Depremzede Balkar'lılar Evlerine Kavuşuyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar beldesinde, afetzedeler için yapılan 154 kalıcı konutta gelecek hafta yerleşim başlayacak.

TOKİ tarafından 25 dönüm arazide yapılan ve 13 bloktan oluşan zemin+2 kat şeklindeki konutlar, kurayla hak sahiplerine verildi.

Mimari özellikleriyle dikkati çeken konutlarda işçiler son rötuşları yaparken, afetzedeler de evlerine taşınacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Balkar Belde Belediye Başkanı Orhan Orhan, AA muhabirine, kalıcı konutlarda artık sona geldiklerini söyledi.

Beldelerinin depremlerde ağır hasar gördüğünü anlatan Orhan, şöyle konuştu:

"Allah bize bir daha böyle acılar yaşatmasın. O günden bugüne devletimiz elini üzerimizden çekmedi. Yaşam konutlarına başladık ve hızlı da devam etti, çok şükür TOKİ tarafından beldemize 154 konut yapıldı. Kısa bir zamanda vatandaşlarımız konutlarına yerleşecek. Yerleşim yeri çok güzel. Vatandaşlarımız bu kışı evlerinde geçirecek. Bu konuda katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve şantiye çalışanlarına, hepsine canıgönülden teşekkür ediyorum."

- Afetzedeler evlerini geziyor

Kalıcı konutları gezen afetzedelerden Sade Güneş, depremde evinin yıkıldığını, yeni evini çok beğendiğini kaydetti.

Evlerinin kısa sürede tamamlandığını dile getiren Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Afetzedelerden Bekir Er de depremde 5 yakınını kaybettiğini, TOKİ'nin yaptığı konutların eski evinden daha güzel olduğunu belirterek, "Böyle bir ev sahibi olduktan sonra daha ne isteriz? Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan razı olsun." dedi.

Kaynak: AA