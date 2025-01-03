Depremin Yıktığı Malatya'da 'TOKİ' Oyunu! Kura İle Verdikleri Evlerin Anahtarlarını Geri İstediler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden olan Malatya'da bir skandala imza atıldı. Doğanşehir ilçesine bağlı Doğu Mahallesi'nde bulunan 3 bloklu siteye 3 kez ağır hasarlı raporu verildi.

AĞIR HASARLI BİNALAR ORTA HASARLI YAPILDI

Hak sahibi olan site sakinlerine TOKİ’den ev çıktı. İddiaya göre, 3 kez ağır hasar raporu verilen bina, yapsatçının binaların altında bulunan dükkanlar için hasar tespit raporuna itirazda bulununca binalar orta hasarlıya dönüştürüldü. Bina raporunun değişmesinin ardından TOKİ kurasına tabi olan ve 9 aydır bu evlerde oturan vatandaşlara, "15 gün içinde evi boşaltın" ihbarnamesi gönderildi.

'CANIMIZ BU KADAR MI UCUZ?'

Binanın müteahhidini suçlayan bina sakinlerinden Songül Arslan, "Depremi evlerimizde yaşadık. Şimdi bize TOKİ’de ev çıktı ama anahtarlarımızı elimizden alıyorlar. Bizi bu enkazda yaşamaya mahkûm ediyorlar. Biz ne yapacağız? Çocuklarım depremi bu binanın içinde geçirdi. Bizim canımız bu kadar mı ucuz" dedi.

'BU KIŞ AYINDA NEREDE OTURACAĞIM?'

Ümit Akdere, 2018 yılında 3 bloklu siteden ev aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Burada ev aldık, önce müteahhit sonra devlet mağduru olduk. Şimdi AFAD’dan arıyorlar ve içinde oturduğumuz evi elimizden almaya çalışıyorlar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Cumhurbaşkanı’na bir serzenişte bulunmak istiyorum; deprem olduktan sonra 'biz vatandaşlarımızın arkasındayız' demelerine rağmen neden elimizden anahtarlarımızı alıyorlar? Zaten imkânımız olsa AFAD’ın verdiği evde niye oturalım? Devlet bize bir imkân vermiş neden bunu geri alıyor? Herkes masraf etti, benim 4 çocuğum var bu kış ayında nerede oturacağım? Benim bu mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Yoksa her gün burada eylem yapacağız. Bizim evimiz ağır hasar aldı. Ağırdan ortaya sonra az hasarlıya çevrilmiş. Bu rapor neye göre alınıyor? Önce müteahhit gelsin burada otursun, sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız gelip baksın, eğer sağlıklıysa biz çocuklarımızı getirelim."

'GELSİN KENDİSİ OTURSUN'

Site sakinlerinden İbrahim Topal ise şu ifadelere yer verdi:

"Biz bu evleri alırken kimi traktörünü, kimi hayvanını, kimi tarlasını sattı. Deprem oldu, sonrasında bize TOKİ’den ev çıktı. Hak sahipliği çıktı, 9 aydır TOKİ evlerindeyiz. Gittik, oraya da masraf ettik. Valimizin bunu duymasını istiyorum; böyle basit bir şey olur mu? Buraya 3 kez ağır hasar raporu verildi. Hangi mühendis buraya olumlu rapor verdiyse gelsin kendisi otursun, ondan sonra ben oturacağım. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bunu duyun; burada bir mağduriyet var. 70 hak sahibi 350-400 kişi bu kış gününde nerede oturacak? Anahtarı istiyorlar, böyle bir şey olur mu? Bu ev iyiyse bize neden o anahtarı verdiniz, kötüyse niye alıyorsunuz?"

'MADEM BURASI SAĞLAMDI NEDEN TOKİ’DEN EV VERDİNİZ?'

Site sakinlerinden Mehmet Kubat şunları söyledi:

"Bu evi teslim alamadım. Evi aldıktan sonra deprem oldu. Ağır hasar raporu verildi. Eşimin adına hak sahipliği çıktı. Burada konteynerde kalıyordum, ev çıktı diye hiç bekletmediler ve eşyalarımı dışarı attılar. Ben TOKİ’ye göçtüm ve 9 aydır oturuyorum. Madem burası sağlamdı neden TOKİ’den ev verdiniz? Cumhurbaşkanı, bakanlar ve milletvekilleri gelsin burada bir gün otursun ben bu evi sağlam alacağım. Şimdi bana '15 gün içinde evden çık' diyorlar. Sağlam dükkanım var, orası da rezerv alana girdiği için '15 gün içinde oradan da çık' diyorlar. Ben nereye gideyim? Ben şehit ailesiyim, ben bu vatana kan verdim. Üç dairem gitti, dükkanımı da alıyorlar. Bahçedeki evimi de alacaklardı vermedim. Yazıklar olsun, böyle hükümet mi olur? Vallahi billahi bezdim."

'BİZ SESİMİZİ NEREYE DUYURABİLİRİZ?'

Sitenin mağdurlarından Neslihan Canpolat "Ben bu binaya çocuklarımı nasıl sokayım" diye feryat ederek şu ifadeleri kullandı:

"2015 yılında bu evi aldım ama müteahhit bizi 8 yıl ev sahibi etmedi. Deprem oldu 'artık bu evden kurtulduk, devlet bize bir ev verir' diye umutlandık. Adam onun önüne de geçti. AFAD beni aradı '15 gün içinde anahtarını vereceksin' diyorlar. Benden anahtarı istiyorlar da beni niye borçlandırdılar? Bana neden anahtar verdiler? Bizi kim duyacak? Adam binayı hafife döndürmüş, çocuklarımı bu binaya nasıl sokacağım? Bunun arkasında kim var? Neye göre bunu yapıyor? 70 insanın canı 3 dükkândan önemsiz mi? 13 ve 5 yaşında çocuğum var, nasıl getirip bu binaya sokayım? Bunun hesabını kimden sorayım? Buraya olumlu rapor veren gelsin bir gün çocuğuyla burada otursun, bende çocuğumla bu binaya geleyim. Bizi 8 yıl mağdur etti, daha ne kadar mağdur edecek? Biz sesimizi nereye duyurabiliriz? Ben sadece yetkililerden yardım istiyorum. Bina yeniden incelensin. Hak sahipliği düşürüldü ben ne yapacağım? Nerede ev sahibi olacağım? Bu bina nasıl az hasarlı olabilir?"

Binanın ağır hasarlı olmasından dolayı hak sahibi olduklarını dile getiren Soner Kubat ise, "Biz ağır hasarlı olduğu için evleri bıraktık, devlet bize hak tanıdı. Ancak şu an bizden anahtarlar geri isteniyor. Müteahhit Bahri Zelyurt kızı avukat olduğu için bize sormadan binaları ağırdan hafif hasarlıya döndürdü. Kendisinin 3 dükkânı var, bize yazık. Mağduruz. Kızı avukat olduğu için binalar ağırdan hafife döndü" iddiasında bulundu.

Kaynak: ANKA