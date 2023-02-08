Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde 3381 kişi hayatını kaybetti. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş ile Hatay'ın İskenderun ilçesi havadan görüntülendi. Dehşete düşüren görüntüler, yüzyılın faciasının boyutunu gözler önüne serdi....

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Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara - Resim: 1

Depremin vurduğu iller havadan görüntülendi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarda ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara - Resim: 2

KAHRAMANMARAŞ'TA YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bir yandan ekipler ve gönüllüler, diğer yandan enkaz altındaki vatandaşların yakınları zamanla yarışıyor.

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Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara - Resim: 3

Kurtarma çalışmaları, enkaz altından gelen sesin olduğu bölgelere yoğunlaşırken, il merkezindeki yıkım dronu ile görüntülendi.

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Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara - Resim: 4

Dehşete düşüren görüntüler facianın boyutunu gözler önüne serdi.

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