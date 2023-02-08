Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde 3381 kişi hayatını kaybetti. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş ile Hatay'ın İskenderun ilçesi havadan görüntülendi. Dehşete düşüren görüntüler, yüzyılın faciasının boyutunu gözler önüne serdi....
Depremin vurduğu iller havadan görüntülendi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarda ekiplerin çalışmaları sürüyor.
KAHRAMANMARAŞ'TA YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Bir yandan ekipler ve gönüllüler, diğer yandan enkaz altındaki vatandaşların yakınları zamanla yarışıyor.
Kurtarma çalışmaları, enkaz altından gelen sesin olduğu bölgelere yoğunlaşırken, il merkezindeki yıkım dronu ile görüntülendi.
Dehşete düşüren görüntüler facianın boyutunu gözler önüne serdi.