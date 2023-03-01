Depremden sonra Hatay'da 500 bina incelendi: İşte evlerin inşasında yapılan 8 hata!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden en çok etkilenen yerlerden biri olan Hatay'da evler yerle bir oldu. Deprem sonra Hatay'da 500 binada tespit çalışması yapıldı. İşte yapılan 8 hata...

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Depremden sonra Hatay'da 500 bina incelendi: İşte evlerin inşasında yapılan 8 hata! - Resim: 1

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6'lık depremde binlerce canımızı yitirdik. Depremden en çok etkilenen yerlerden biri olan Hatay'da evler birçoğu ne yazık ki yerle bir oldu. 

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Depremden sonra Hatay'da 500 bina incelendi: İşte evlerin inşasında yapılan 8 hata! - Resim: 2

TV100'ün haberine göre deprem sonrası Hatay'da 500 dolayında binayı inceleyen inşaat mühendislerinden Suat Torun, yıkıma sebep olan 8 yanlışı sıraladı.  

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Depremden sonra Hatay'da 500 bina incelendi: İşte evlerin inşasında yapılan 8 hata! - Resim: 3

Yapılan 8 hata şöyle:

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Depremden sonra Hatay'da 500 bina incelendi: İşte evlerin inşasında yapılan 8 hata! - Resim: 4

-Zayıf kolon
-Düz demir kullanımı

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