Depremden sonra Hatay'da 500 bina incelendi: İşte evlerin inşasında yapılan 8 hata!
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden en çok etkilenen yerlerden biri olan Hatay'da evler yerle bir oldu. Deprem sonra Hatay'da 500 binada tespit çalışması yapıldı. İşte yapılan 8 hata...
Merkez üssü Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6'lık depremde binlerce canımızı yitirdik. Depremden en çok etkilenen yerlerden biri olan Hatay'da evler birçoğu ne yazık ki yerle bir oldu.
TV100'ün haberine göre deprem sonrası Hatay'da 500 dolayında binayı inceleyen inşaat mühendislerinden Suat Torun, yıkıma sebep olan 8 yanlışı sıraladı.
Yapılan 8 hata şöyle:
-Zayıf kolon
-Düz demir kullanımı