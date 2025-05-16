Depremden Saniyeler Önce Uyardı! Milletvekilleri Erken Uyarı Sistemini Canlı Tecrübe Etti

Konya'nın Kulu ilçesi merkezli 5.2 büyüklüğündeki deprem başkent Ankara'da da hissedildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nde eğitim gören bir grup öğrenci, geliştirdikleri deprem erken uyarı sistemini tanıtmak üzere TBMM Halkla İlişkiler binasında milletvekillerini ziyaret etti.

Öğrenciler tam da sistemlerinin önemini anlatırken depremin sarsıntısı hissedildi. Depremle birlikte milletvekilleri, personel ve öğrenciler binayı hızlıca tahliye etti.

'30 SANİYE ÖNCE UYARDI'

Proje ekibinden üniversite öğrencisi Birkan Yılmaz, depremi TBMM’de yaşadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Deprem anında milletvekillerimizle birlikte dışardaydık. Geliştirmekte olduğumuz 'Erken Uyarı Merkezi' sistemi sayesinde telefonlarımıza depremden yaklaşık 30 saniye önce bildirim geldi. Yanımızdaki vekillere hemen uyarıda bulunduk. Bazı kişiler sarsıntı geçmeden dışarı çıkabildi, ancak ani panikle hareketsiz kalanlar da oldu. Bu olay, sistemimizin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi. Meclis’te milletvekilleriyle görüşmelerimizi sürdürüyoruz, bakanlıklarla randevular planlıyoruz."

Kaynak: DHA