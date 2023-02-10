Depremden kurtulan 11 yaşındaki Zeynep Ece Çiçek kayıp

GERÇEK GÜNDEM /

Evrensel Gazetesi ve Türkiye Yazarlar Sendikası İzmir Temsilcisi Özer Akdemir sosyal medya hesabından 11 yaşındaki yakını Zeynep Ece Çiçek'in kayıp olduğunu duyurdu.

Akdemir, paylaşımında teyzesi, çocukları ve eşinin enkaz altındaki cenazelerine ulaşıldığını da yazdı:

“Kahramanmaraş'ta enkaz altından kurtarılmalarını umutla beklediğimiz teyzem Nevin, çocukları ve eşinin cenazelerine ulaşıldı bugün! Acımız sonsuz!.. Depremin ilk günü kurtarılıp ambulansla hastaneye gönderilen teyzemin en küçük kızı 11 yaşındaki Zeynep Ece Çiçek'e hala ulaşamadık!”

Gerçek Gündem’e konuşan Akdemir, çocuğu komşuların bulduğunu, ambulansa götürdüklerini sonrasının ise bilinmediğini ifade ediyor. “Hangi hastaneye götürüldü bilinmiyor. Ancak Maraş’taki hastaneler bizde yok diyorlar” diyerek anlatıyor.

Zeynep Ece Çiçek, Kahramanmaraş Onikişubat’ta Şazibey Mahallesi, Haydaraliyev Bulvarı, Yunus Apartmanı enkazından çıkarıldı.