Depremden kurtulan 11 yaşındaki Zeynep Ece Çiçek kayıp

Evrensel Gazetesi İzmir Temsilcisi Özer Akdemir sosyal medya hesabından 11 yaşındaki yakını Zeynep Ece Çiçek'in kayıp olduğunu duyurdu.

Son Güncelleme:
Depremden kurtulan 11 yaşındaki Zeynep Ece Çiçek kayıp

GERÇEK GÜNDEM /

Evrensel Gazetesi ve Türkiye Yazarlar Sendikası İzmir Temsilcisi Özer Akdemir sosyal medya hesabından 11 yaşındaki yakını Zeynep Ece Çiçek'in kayıp olduğunu duyurdu.

Akdemir, paylaşımında teyzesi, çocukları ve eşinin enkaz altındaki cenazelerine ulaşıldığını da yazdı:

“Kahramanmaraş'ta enkaz altından kurtarılmalarını umutla beklediğimiz teyzem Nevin, çocukları ve eşinin cenazelerine ulaşıldı bugün! Acımız sonsuz!.. Depremin ilk günü kurtarılıp ambulansla hastaneye gönderilen teyzemin en küçük kızı 11 yaşındaki Zeynep Ece Çiçek'e hala ulaşamadık!”

Gerçek Gündem’e konuşan Akdemir, çocuğu komşuların bulduğunu, ambulansa götürdüklerini sonrasının ise bilinmediğini ifade ediyor. “Hangi hastaneye götürüldü bilinmiyor. Ancak Maraş’taki hastaneler bizde yok diyorlar” diyerek anlatıyor.

Zeynep Ece Çiçek, Kahramanmaraş Onikişubat’ta Şazibey Mahallesi, Haydaraliyev Bulvarı, Yunus Apartmanı enkazından çıkarıldı.

Depremden kurtulan 11 yaşındaki Zeynep Ece Çiçek kayıp - Resim : 1

Depremden kurtulan 11 yaşındaki Zeynep Ece Çiçek kayıp - Resim : 2

 
 
 
Son Güncelleme:
Cem Yılmaz çileden çıktı.. Zehir zemberek sözlerle isyan etti Cem Yılmaz çileden çıktı.. Zehir zemberek sözlerle isyan etti
97 saat sonra enkazda bulunan kuşa 'Mucize' adı verildi 97 saat sonra enkazda bulunan kuşa 'Mucize' adı verildi
Elmalı kurabiye yaparken asla yapmamanız gereken hata! Dağılmasına yol açıyor Elmalı kurabiye yaparken asla yapmamanız gereken hata! Dağılmasına yol açıyor
Depremde tehlike arz eden minare ekipler tarafından yıkıldı Depremde tehlike arz eden minare yıkıldı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller
İlçe ilçe, il il açıklandı: Büyük İstanbul depremi hangi şehirleri ve ilçeleri etkileyecek? Büyük İstanbul depremi hangi şehirleri ve ilçeleri etkileyecek?
Oksijen gazetesinin deprem fotoğrafı yorumlarına tepki yağdı: Özür geldi Oksijen gazetesinin deprem fotoğrafı yorumlarına tepki yağdı: Özür geldi
Haluk Levent'le birlikte hedef gösterilen Oğuzhan Uğur, yardım miktarını paylaştı: 'Zorunda kaldık da diyebiliriz' Oğuzhan Uğur, yardım miktarını paylaştı
İstanbul depremi için korkutan tarih: Artık uzatmaları oynuyoruz İstanbul depremi için korkutan tarih: Artık uzatmaları oynuyoruz