Depremden etkilen çocukların Darüşşafaka'ya kabul koşulları açıklandı

GERÇEK GÜNDEM

Afetten etkilenen 11 il için 100 kontenjan oluşturulduğu belirtilen açıklamada sınavla ilgili bilgiler de yer alıyor.

Buna göre Darüşşafaka Giriş Sınavı, afetten etkilenen iller de dahil olmak üzere toplam 37 ilde 21 Mayıs Pazar günü, saat 11’de yapılacak. Sınava girebilmek için gereken başvuru formuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.darussafaka.org/haberler/depremden-etkilenen-cocuklarimizin-darussafakaya-kabul-kosullari-aciklandi

İstenen belgelerin eksiksiz ve doğru olarak Darüşşafaka Ortaokuluna ulaştırılması gerekir.

İstenen belgeler şunlardır:

1. Doldurulan ADAY BAŞVURU FORMU

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

3. İkametgâh belgesi

4. Vukuatlı aile nüfus kayıt belgesi (Vefat eden ebeveynin bilgileri de dahil olmak üzere hayatta olan ebeveyne ait)

5. Öğrencinin okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir” imzalı ve mühürlü belge

6. Öğrencinin dört (4) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

KESİN KAYIT HAKKI:

• Darüşşafaka Eğitim Kurumları Kayıt Kabul Sağlık Yönetmeliği esaslarına uygun olarak “beden ve ruh sağlığının yatılı okulda okumaya uygun” olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu olması gerekmektedir. (Bu rapor ile birlikte aday öğrenci okul sağlık kurulu tarafından değerlendirildikten sonra gerekli görülen tüm hâllerde yeniden değerlendirilmek üzere tam teşekküllü bir hastaneye yönlendirilebilir.)

• Okul “sağlık kurulu”nun, adayın Darüşşafaka Eğitim Kurumları Kayıt Kabul Sağlık Yönetmeliği esaslarına göre yatılı okula kabulüne bir engel olmadığına ilişkin rapor vermesi gerekmektedir.

• Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın belirlediği tarihlerde yapılacak olan “mali durum araştırması”nın sonucunun olumlu ve kabul edilebilir olması gerekmektedir.

Okulun “sağlık kurulu” davetine uymayan, “mali durum araştırması” sürecine katılmayan aday, sınavda başarılı olsa da kayıt hakkı kazanamaz.

Kaynak: Gerçek Gündem