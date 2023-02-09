Yıkıldılar! Konfor ve lüks çağrışımlı site adları, dev puntolu inşaat şirketleri

Dev puntolarla yazılan müteahhit ve inşaat şirket isimleri, “konfor ve lüks” çağrışımlı rezidans ve site adları, “yıkılmaz, yeni bina” denilen ama saniyeler içinde moloz yığınına dönüşen, görece çoğu kişi için şatafatlı yapılar…

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı saatler ilerledikçe artıyor. Ölü sayısı on binli rakamlarla anlatılıyor.

Ve ne yazık yıkılan binalar arasında 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi sonrası ve hatta bir yıl önce yapılan, reklam panolarında ve internet sitelerinde depreme dayanıklı olduğu iddialı ifadelerle vurgulanan binalar da var.

Kahramanmaraş depremleri ile yıkılan, bina yaşı 10 yıl ve daha az olan yapıları yapan inşaat firmalarının bilgilerini topladık. Yıkılan binaları yapan inşaat firmalarının sitelerini, tamamlanan ve devam eden projelerini inceledik.

ÇARŞAF ÇARŞAF İŞTE O İNŞAAT ŞİRKETLERİ

Kayıp Sayısı: 35

Adana, Çukurova’da Güzelyalı Mahallesi, 14 katlı Hasan Alpargun Apartmanı

Müteahhit/ Şirket: Alpargun İnşaat.

Alpargun İnşaat’ın Instagram sayfasında “Tasarımları ve tarzıyla Adana'mıza aykırı olan hiç yapılmamış cesaret gerektiren dokunuşlara sizi farklı olmaya davet ediyoruz” yazıyor.

Şirketin genç patronu ise bir gazeteye verdiği röportajda “Sıra dışı bir mimar, Hasan Can Alpargün” diye anlatılmış

İnşaat şirketinin internetteki sayfasına ise girilemiyor.

Adana'da, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hasan Alpargün Apartmanı enkazından bir çocuk kurtarıldı pic.twitter.com/SmJFbkGdib — Yurttaş TV (@yurttastv) February 6, 2023

YÖNETİM KURULU BAŞKANI DEPREME DAYANIKLI DİYE ANLATMIŞTI

-Kayıp Sayısı:26

Hatay, Antakya’da, Odabaşı Mahallesi, Özkan Golden City.

Bina yapım yılı: 2017

Müteahhit/ Şirket: Özkan Kardeşler İnşaat

Bir Emlak sitesinde şu ifadeler yer alıyor:

“Özkan Golden City'de Yok Yok diyen Özkan Kardeşler İnşaat yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özkan, Herkesi Defne Hastanesi karşısında bulunan Özkan Golden City yaşam merkezini görmeye davet etti.”

Mehmet Özkan yaptığı açıklamada, “Hatay'da geleceğin yaşam merkezi olarak hazırladığımız Özkan Golden City'de Temelden projeye uygun, depreme dayanıklı C-35 betonu ve TSE Analizli demir kullanılmıştır. Sıva İşlemi iç-dış cephelere makinalar ile çimento esaslı hazır sıva şeklinde uygulanmıştır” diye konuşmuş.

‘MESELE BENİM BİNAM MI?’ DEDİ

-Kayıp Sayısı: 75

Hatay, Antakya’da Cebrail Mahallesi, Güçlübahçe City

Bina yapım yılı: 2020

Müteahhit/ Şirket: Ser-Al İnşaat (SER-AL GAYRİMENKUL EMLAK İNŞAAT TAAHHÜT VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ)

Üç yıl önce bitirilen Güçlü Bahçe City’nin müteahhitti Servet Altaş, binaların nedenini soran gazeteci Deniz Bilici Göçmen’e "Burada atom bombaları etkisinde deprem oldu, her yer yıkıldı, benim binam mı mesele. Bana binayı soramazsınız" diye yanıt verdi.

Güçlü Bahçe sitesinin açılışında, ajanslara yansıyan habere göre, Ser-Al İnşaat firmasının sahibi Servet Altaş, “Güçlü Bahçe City projesini memleketimize istihdam kazandırmak için yapıyı bu aşamaya getirdik. Guinness Rekorlar Kitabı’na kazandırmak için kendi ölçümlerimizle yaptığımız 320 santimetre olan altın makasımızı yaptık. Başvurumuzu da yaptık. Bu rekoru da şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz. Projemizi de şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz” açıklaması yapmıştı.

-Kayıp Sayısı: 5

Hatay, Antakya’da Ekinci Mahallesi, Mars Sitesi.

Bina yapım yılı: 2018

Müteahhit/ Şirket: Ser-Al İnşaat (SER-AL GAYRİMENKUL EMLAK İNŞAAT TAAHHÜT VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ)

BİR YIL ÖNCE YAPILAN BİNAYDI

Kayıp sayısı: Bilinmiyor

Malatya, Bostanbaşı Mahallesi, Asur Sitesi.

Bina yapım yılı:2022

Müteahhit/ Şirket: İshak İnşaat

Depremin ardından binayı yapan inşaat şirketinin sitesi yayından kaldırılmış. Teyit.org’un yaptığı arşiv link taramasında ise sitenin geçmiş tarihlerinde Asur Konutları ile ilgili açıklama sayfasına ulaşılabiliyor.

Sitenin, Asur Konutları ile ilgili açıklamasında şunlar yazıyor:

“Malatya'nın yeni çekim merkezi ve çevre ve şehircilik bakımından en yeni yerleşim yerlerinden Bostanbaşı mevkiinde A plus kalitede bir yaşam merkezi yükseliyor. Özenle hazırlanmış iç, dış ve ara mekanlara ve sosyal donatılara sahip ASUR KONUTLARI otel konseptinde A plus kalitede 4+1 daire seçenekleri ve alışveriş merkezi ile sizleri bekliyor.”

Sayfada dikkat çeken bir başka nokta ise binanın deprem yönetmeliğine uygun betonarme projesi olduğu ve depreme dayanıklı radye temel kullanıldığı bilgisinin yer alması.

HATAY’DAKİ EN LÜKS YAPILARDAN BİRİYDİ

-Kayıp Sayısı: 349

Hatay, Antakya’da, Ekinci Mahallesi, Rönesans Rezidans. (Hatay’daki en lüks yapılardan biri olarak biliniyordu)

Bina yapım yılı: 2013

Müteahhit/ Şirket: ANTİS YAPI - ANTİS YAPI TİC.LTD.ŞTİ.

Mimar Mehmet Yaşar Coşkun ve inşaat mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun’un kurucusu olduğu Antis Yapı, inşaat faaliyetlerinin yanı sıra, geçici oturum ve vatandaşlık konusunda da ‘danışmanlık hizmeti’ veriyor.

SİTELERİNİN “HAKKIMIZDA” KISMINDA HİÇBİR ŞEY YAZMIYOR

-Kayıp Sayısı:3

Hatay, Defne’de, Odabaşı Mahallesi, Erdoğan Premium Lux.

Bina yapım yılı: 2016

Müteahhit/ Şirket: Erdoğan Grup

Erdoğan İnşaat’ın sitesinde “hakkımızda” kısmında hiçbir şey yazmıyor.

Depremde yıkılan binanın ise halen sitede satılık olduğu bilgisi yer alıyor.

Hatay Defne ilçesi Erdoğan Premium Lux sitesi 20 saat sonra Umay kurtuldu, şimdilik bildiğim üç kişi çıkarıldı pic.twitter.com/UTO5EjSLCm — Nadide (@nadide1insan) February 6, 2023

-Kayıp Sayısı:6

Hatay, Antakya’da, Saraykent Mahallesi, Akkent Royal Sitesi,

Bina yapım yılı: 2018

Müteahhit/ Şirket: Akyurt Yapı

Akyurt Yapı hakkında bilgi alabileceğimiz sayfa internette aramalarında bulunmuyor.

Antakya Saraykent Akkent Royal sitesi

Ultra lüks - sanırım 5-6 yıllık site

Yıkılmış! Enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler var. #deprem pic.twitter.com/PTow5BFmrX — Şerafettin Kosinski (@guntekinabi) February 6, 2023

ÜNİVERSİTEDE KAMPÜS İNŞAATI

-Kayıp Sayısı: Henüz tam sayı bilinmiyor.

Hatay, Antakya’da, Buket Apartmanı,

Müteahhit/ Şirket: Öz Burak İnşaat.

Yıkılan binanın fotoğrafı, tamamlanan projeler bölümünde görünüyor.

Sitelerinde yeni başlayan projeler içinde Mustafa Kemal Üniversitesi’nde Kampüs Site İnşaatı olduğu bilgisi yer alıyor.

ACİL!

Ekinci mahallesi buket apartmanı HATAY/ ANTAKYA

Enkaz altındalar 4 aylık bebek var 12 saat olmuş halen kimse gelmemiş. pic.twitter.com/k4nzr4YwKq — Beyza Uyanık (@byzauynkk) February 6, 2023

SİTELERİNDE YAZAN: ÖNCE İNSAN UNSURU

-Kayıp Sayısı:104

Hatay, Antakya’da, Odabaşı Mahallesi, Farklı Yaşam Rende Sitesi.

Bina yapım yılı: 2017

Müteahhit/ Şirket: Fevzi Yılmaz İnşaat

İlgili inşaat firmasının sayfasında şunlar yazıyor:

"Fevzi Yılmaz (FY) inşaat sizden, içinizden biridir. 1985 yılından bu yana yavru vatan KIBRIS’ta, restaurant ve inşaat sektöründen ‘önce insan’ unsuru anlayışıyla, müşteri memnuniyetine odaklı, ilkeli ve disiplinli çalışmalarla farklı bir çok projeye imza atmıştır.”

HATAY ANTAKUA - Farklı yaşam rende sitesi

BU KADAR İNSAN HALA BEKLİYOR LÜTFEN ! pic.twitter.com/2fvQ0cd39R — Alnı Öpülesi Tivitler (@alniopulesitivt) February 7, 2023

‘SAĞLAM YAPILAR VE GÜVEN BİZİM GELENEĞİMİZ’

-Kayıp Sayısı: 21

Kahramanmaraş, Onikişubat, Haydar Bey Mahallesi, Güneşli Kocabaş Sitesi, Manolya Sitesi.

Bina yapım yılı: 2013

Müteahhit/ Şirket: Aksay İnşaat

Şirketin sayfasında binanın yıkılmadan önceki fotoğrafı:

Şirketin sayfasında “kurum kültürü” başlığı altında “Sağlam yapılar ve güven bizim geleneğimizdir. Bizim için değerlisiniz” yazıyor.

Güneşli kocabas evleri, dulkadiroğlu kahramanmaraş

Lütfen yardım kahramanmaraş son hali pic.twitter.com/J5f0qlnuSr — BÜŞRA OLMAK ZOR ZANAAT (@busrasrky) February 7, 2023

-Kayıp Sayısı: Bilinmiyor

Adıyaman, Merkez, Hocaömer Mahallesi, Grand Isias Hotel.

Müteahhit/ Şirket: İsias Otelcilik, Taşımacılık İnşaat Tic. A.Ş.

Adıyaman’daki söz konusu hotel dört yıldızlı bir hoteldi. Turist Rehberleri Birliği'nin (TUREB) uygulama eğitimi kapsamında eğitime giden 43 kişilik ekip bu hoteldeydi. Grand Isias Hotel'in enkazında kalan rehberlerden 10'u hayatını kaybetti, 19'u sağ kurtarılırken, 14'üne ise halen ulaşılmaya çalışılıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem