Depremde Yıkılan Bina Davalarında İlk Karar Bekleniyor

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep’in Nizip ilçesinde yıkılan Furkan Apartmanı'nda resmi kayıtlara göre 51 kişi hayatını kaybetti. Binanın yıkılmasından sorumlu tutulan fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan ile sahibi oldukları daire ve iş yerlerinde kolon kestikleri iddia edilen Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay’ın tutuksuz yargılandığı davada binanın müteahhitleri ise kaçak. Furkan Apartmanı davasında karar duruşması 19 Temmuz’da Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre, Furkan Apartmanı, deprem davaları arasında karar verilmesi beklenen ilk dava olarak kayıtlara geçecek. Yakınlarını kaybeden aileler, sorumluların müebbet hapisle yargılanmasını istiyor.

‘KAÇAK KAT VE KESİLEN KOLONLAR YÜZÜNDEN YIKILDI’

40 bin konutlu Nizip’te yalnızca Furkan Apartmanı yıkıldı. 51 kişinin öldüğü binada, 1+1 kaçak 10 dairede yaşayan Suriyelilerin akıbeti ise bilinmiyor. Depremden başlatılan soruşturma sürecinde, bilirkişi raporu mahkemeye sunulmadan önce müteahhitler kaçtı. Karar duruşması öncesinde görüştüğümüz Özlem Taşdemir, iki kızıyla birlikte eşini depremde kaybetti. Taşdemir binanın yıkılmasıyla ilgili, “Bina eskiydi ancak daha eski evler vardı. Hasar görmesine rağmen onlar yıkılmadı. Bizim binanın yıkılma nedeni, kolon kesilmesi, kaçak teras ve kaçak dairelerin oluşturulması. Bilirkişi raporuna da yansıdı. Biz de ona göre konuşuyoruz” dedi.

‘TAŞIYICI KOLON KESİLMİŞ’

Hazırlanan bilirkişi raporuna göre binanın projesinde 55 kolon yapılması gerekiyordu ancak müteahhitler 5 kolon eksik yapmış. Bu nedenle asli kusurlu olarak savcılık makamı bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istiyor. Ancak her iki sanık da şu an kaçak. Avukatları Prof. Dr. Ersan Şen ise müvekkillerinin tutuklanmama garantisi verilmesi durumunda mahkemeye getireceğini belirtti. Bilirkişi raporunda ayrıca, “Heyetimizce yıkılan binanın yıkılmasının sebebinin, binanın Akpek Sokak’a bakan cephesi bir iç aksta yer alan ortadaki S-11 kolonunun bodrum katta kesilmiş olması olarak düşünülmekte olup, S-11 kolonu merkezi bir kolon olması hesabı ile özellikle bodrum katta kesilmesinin binanın yıkımına neden olduğu heyetimizce kanaat edilmiştir” denildi.

‘DEPREM DAVALARINDA İLK KARAR 19 TEMMUZ’DA VERİLECEK’

Furkan Apartmanı'nda 19 yaşındaki oğlunu kaybeden Seçkin Şahin ise davanın önemiyle ilgili şunları söyledi: “Deprem davaları içerisinde ilk karara ulaşacak dava bu. Çoğu binanın daha iddianamesi yok. 7 celse görüldü, savcı mütalaasını sundu. 19 Temmuz’da karar duruşması olacak. Bu dava diğer deprem davalarını da ilgilendiriyor. Bu açıdan kamuoyunun dikkatini bekliyoruz. Müteahhitler kaçak ve hiç tutuklanmadılar, ifadeleri dahi alınmadı. Avukatı ise Ersan Şen. Bina yıkılır yıkılmaz, mobilya dükkanının sahipleri alındı. Sanıklar bilinçli taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla yargılanıyor. Ancak olası kast olması gerekiyor. Zemin etüdüyle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Sıkıntı, bir ve birden fazla kolon kesilmesi. Bina dönerek arka tarafa yıkıldı. Zemin ve asma katlarda kolonlar var.”

‘KTÜ YERİNDE İNCELEME YAPMADI’

İlk bilirkişi raporunun Antep Üniversitesi’nden gelen heyetle çıktığını hatırlatan Şahin, “Hocalar enkazın üstüne çıkıp, ‘burada kolon yok’ dediler. Garaj katına kadar inince kendilerinin çağrılmasını istediler, ancak çağrılmadılar. Neden olduğunu bilmiyoruz. Bu delil karartmadır. Karşı tarafın avukatları, kolon kesiği raporu çıkınca itiraz ettiler. Müteahhiti suçladılar. Devreye Ersan Şen girdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden tekrar rapor istendi. Ancak yerinde inceleme yapılmadı. İlk bilirkişi raporunu ve fotoğrafları istediler. Müteahhit projede 55 kolon göstermiş, 50 tane yapmış. İki tanesini de kaydırmış, projeye uymamış.”

‘KAYITSIZ YAŞAYAN SURİYELİLERİN AKIBETİ BELLİ DEĞİL’

Furkan Apartmanı ile ilgili en ilginç detaylardan biri ise kaçak yapılan 1+1 daireler ile binada yaşayanların giriş kapılarının farklı sokaklardan olması. Yani aynı apartmanda yaşayan komşuların çoğu birbirini hiç görmüyor ve dairelerin başka bir binaya ait olduğunu düşünüyordu.

Şahin, davaya siyasi baskı yapıldığını ileri sürerek, Öğüt Ailesi'ni sorumlu tuttu. Bu nedenle Furkan Apartmanı'nda ölü sayısının daha fazla olduğunu düşünüyor. Seçkin Şahin, bu kuşkusunu şöyle aktardı: “Belediye kaçak dairelere elektrik, su, doğalgaz verdi. Bilirkişi raporunda asli kusurlu sayıldı. Ancak belediyeden kimse ifadeye dahi çağrılmadı. 1+1 daire yapılmasına müsaade edilmesi Öğüt Ailesi'nin AK Partili olmasından kaynaklanıyor. Kim onlara ne diyecek ki? Kimse bir şey demedi zaten. Bizim apartmanımızda 51 kişiden fazla insan öldü. 10 tane 1+1 daire vardı. Orada Suriyeliler yaşıyordu. Kayıtlı olmadıkları için orada kimlerin öldüğünü bilmiyoruz, açıklanmadı.”

‘KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI’

Mahkeme heyetinin kendilerini konuşturmadığını ifade eden Şahin, "Adımı, soyadımı ve kaybettiğim yakınlarımı soruyorlar, bunlara cevap veriyorum. Ancak Ersan Şen’i iki saat dinliyoruz. Biz çocuklarımızı kaybettik, biz konuşmayacağız da kim konuşacak? Ayrıca kolon kesenlerin avukatlarını da dinliyoruz. Ersan Şen, tutuklanmama garantisiyle müvekkili olduğu müteahhitleri mahkemeye getireceğini söylüyor. Neyin teminatı bu? Çok uğraştık, en son kırmızı bülten çıkarttırdık” dedi.

‘KAMU PERSONELLERİNİN DE YARGILANMASI GEREKİYOR’

Şahin son olarak, "Mahkeme sürerken, Ersan Şen’in avukatlarından Mesut Çakar, kendisi Kervan Pastanelerinin damadı. Enkaza gidip, basını çağırdı ve mağdur ailelerin avukatı olarak röportaj verdi. Kendisi aynı zamanda müteahhitlerin avukatı. Neden böyle bir şey yaptı? Hem suçlunun hem de mağdurun avukatlığını yapamaz. Biz kamu personellerinin de yargılanmasını istiyoruz. Bütün deprem davalarını etkileyecek olumsuz bir karar çıkmasından korkuyoruz. Alan genişletme var, kolon kesme var" ifadelerini kullandı.