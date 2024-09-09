Depremde Ölen Meral Laleci'nin Mezarı 581 Gündür Bulunamıyor: DNA Örneği Savcılıkta Kayboldu

Türkiye 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremle sarsıldı. Depremler 11 kenti vururken en çok etkilenen kentlerden biri ise Hatay oldu. Hatay'ın Antakya ilçesinde göçük altında kalarak hayatını kaybeden Büşra Meral Laleci’nin mezarı ise 581 gündür bulunamadı. Çöken apartmanının enkazında eşi Ozan Laleci’nin yanında vefat eden Meral Laleci’nin DNA incelemesi sürecinde evlatlık olduğu ortaya çıktı.

'DNA ÖRNEKLERİ SAVCILIKTA KAYBOLDU'

Gazete Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu'nun haberine göre, Laleci’yi evlat edinen ailesinin küçükken keserek sakladığı saç telleri ise DNA incelemesi için savcılığa sunuldu ancak kayboldu. Ozan Laleci, mezarını bulabilmek için evlatlık olan eşinin gerçek ailesine ulaşmaya çalışıyor. Üç yıllık bir ilişkileri olduğunu, deprem olduğunda ise 7 aylık evli olduklarını söyleyen Laleci, depremden sonra eşinin evlatlık olduğunu öğrendiğini ifade etti. Eşinin mezarını aradığı süreçte sundukları DNA örneklerinin ise savcılıkta kaybolduğunu anlatan Laleci, şunları söyledi:

"Depremden sonra evlatlık olduğunu öğrendik. Bu bizim için bir sorun teşkil etmiyor. Ancak DNA tespitini yapamıyoruz. Fethi kabir yapabilmemiz için de DNA örneği gerekiyor. Bizim elimizde bir DNA örneği vardı. O da benim arabamdan çıkan saç örnekleriydi. Bu örneklerin çok zayıf olduğunu söylediler. Bizden ikinci bir örnek istendi. Evlat edinen anne ve babası 14 yaşındayken saçlarından bir tutam kesmişler ve fotoğraf albümünün arasına koymuşlar.

'EŞİNİN ÖZ ANNE VE BABASINI ARIYOR

Onların da evi yıkıldı ama babası kendi imkanları ile enkazda o saç tellerini arayıp buldu. Savcılığa teslim ettik. Teslim edildiğine dair elimizde ıslak imzalı belge de var. Ama ne yazık ki savcılık saç örneklerini kaybetti. Arabamdan çıkan saç örneği de önce Trabzon’a gönderiliyor. Kolinin kapama tutanağı var. Daha sonra Adana’ya geliyor. Onun da tutanakları var. Garip bir şekilde ikinci saç örneği ile ilgili yalnızca teslim alma tutanağı var. En son savcıya gittiğimde savcı değişmişti."

Eşi Meral’in gerçek anne babasına dair birçok hikâye olduğunu da söyleyen Laleci, gelinen aşamada DNA örneği alabilmek için eşinin öz anne ve babasını aradıklarını dile getirdi.