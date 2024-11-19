Depremde 35 Kişiye Mezar Olmuştu! Bakanlıktan Kolon Kesen Şirkete Vergi Muafiyeti

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’ta yıkılan 10 katlı Ezgi Apartmanı’nın enkazında 35 kişi hayatının kaybetmişti. Yıkılan binanın zemin katında yer alan Kervan Pastanesi’nin kolon kestiği tespit edilmişti.

KOLON KESEN ŞİRKETE AYRICALIK!

Cumhuriyet gazetesinden Cengiz Karagöz’ün haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ezgi Apartmanı’nın kolon ve kirişlerini kesen pastane sahiplerinin şirketine ticari ayrıcalık tanıdı.

Kervancıoğlu ve Pekel’in sahibi olduğu Alpedo Gıda şirketine, vergi ve fonlardan muaf tutulmasını sağlayan ‘dahilde işleme izin belgesi’ verildi.

VERGİ VE FONLARDAN MUAF OLACAK

Buna göre, şirket ithalatta gümrük vergisi, KDV, ÖTV ile diğer vergi ve fonlardan belge sayesinde muaf tutulacak. 35 kişinin ölümüne sebep olan kolonu kesen firari sanıkların şirketinin 17 milyon 457 bin 500 TL’lik ihracat yapacağı öngörülüyor.

Kaynak: Cumhuriyet