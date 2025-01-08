Depremde 105 Kişiye Mezar Olmuştu... Eski MHP’li Belediye Başkanı'na 21 Yıl Hapis Cezası

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Osmaniye'de 105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili davada karar açıklandı.

Osmaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde eski Osmaniye Belediye Başkanı ve binanın yapıldığı 1995 yılında İmar Müdürü olan Kadir Kara ile müdürlük çalışanlarından Sevinç Ayşe Argun, Hülya İ. ve Mustafa N.'nin 'Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz toplam 8 sanıkla müşteki ve sanık avukatları katıldı.

SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasını tekrarlayarak, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Duruşmaya katılan sanıklar, savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanık eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’ya 21 yıl hapis cezası verdi. Mustafa N. ve Hülya İ. beraat ederken, Mustafa İpek ve Faruk Pilge 8’er yıl, Ayşe Sevinç Argun ile tutuklu sanıklar Ayhan Gedik, Haluk Koç da 21’er yıl hapis cezası aldı.

Kaynak: DHA