Deprem Uzmanı Üst Üste 4 Deprem Olan Adana’yı İşaret Etti: 6'nın Üzerine Çıkacak Faylar Var, Bu Tehlikeyi Ortaya Koyar

CNN Türk’e konuşan Ersoy, şunları söyledi:

"İnsanlar tarafından geniş bir alanda hissedilmiş. Kahramanmaraş, Adana ve çevresinde hissedilmiş. Türkiye bir deprem ülkesi. Dolayısıyla bu tür depremlerin normal olduğunu biliyoruz. Bu depremler her ne kadar insanlar tarafından çok rahat hissedilse de yıkıcı depremler değil. Bu depremi uyarıcı olarak ele alabiliriz. Çünkü yapı stoklarımız açısından sıkıntılar var. Mesela Adana yapı stokunun eski olduğu bir dilim. Binalar kuzeye doğru iyileşiyor ama asıl sorun Tarsus, Ceyhan ve Seyhan nehirlerinin ortak deltası, ovası olan Çukurova’nın zeminin kötü olması.

‘BUNU GENEL BİR UYARI OLARAK DÜŞÜNMEK LAZIM’

Bunu en son 1998 depreminde, çok büyük bir deprem olmamasına rağmen, yıkıcı etkili bir depremdi ve can kayıplarına neden oldu. Bu bölgenin deprem bölgesi olduğunu hem Adana hem de Adana'nın kuzeyindeki Kozan ve Savrun faylarının aktif olduğunu biliyoruz. 2023 depreminden sonra, özellikle 2. deprem yani Kahramanmaraş-Elbistan depreminden sonra özellikle Göksun civarında artçı depremler meydana gelmişti. Bugünkü depreme artçı değil, müstakil depremler diyebiliriz. Bölge için uyarı yapmak değil, bunu genel bir uyarı olarak düşünmek lazım.

‘6'NIN ÜZERİNE ÇIKABİLECEK FAYLAR VAR’

Derin yorumlar yapabilmek için bölgenin bundan sonraki durumunu incelemek gerekiyor. Bu bölgede 6’yı geçebilecek depremler üreten faylar var. Hatta 6'nın üzerine çıkabilecek faylar var. Bu tehlikeyi ortaya koyabiliriz. Üç tane depremden sonra gerisinden büyük bir deprem gelecek demesi çok spekülatif olur."