Deprem Uzmanı Prof. Dr. Bektaş Uyardı: Malatya Ciddi Deprem Tehlikesi Altında

6 Şubat'taki büyük depremin ardından Malatya, bir kez daha sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Yeşilyurt ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14.27 kilometre olarak belirlendi.

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 12:54'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Prof. Dr. Osman Bektaş, artan sismik aktivitelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Bektaş, "4,3 Yeşilyurt-Malatya Depremi 4,2 artçı depreminden hemen sonra 4,3 depreminin yaşanması Malatya'nın deprem tehlikesini sarı bayrağa (artan deprem tehlikesi) çevirmiştir. Artçıların kısa zaman aralığında daha da büyümesi sarı bayrağın kırmızıya dönmesine neden olabilecektir.” dedi.

Malatya'da yaşanan bu sarsıntılar, bölgedeki deprem tehlikesinin ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor. Prof. Dr. Osman Bektaş’ın uyarıları, bölgedeki vatandaşların dikkatini çekti.

Kaynak: DHA