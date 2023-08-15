Deprem uzmanı Pampal kırılma ihtimali olan fayları açıkladı! ‘Şanssız konumları var…’

"Bunlar kesinlikle artçı depremler. Zaten 6 Şubat'taki büyük depremlerde burada yüzey kırığı tespit edildi. Bunlar artçı, yeni bir fayın yeni ya da daha büyük bir deprem üretmesi söz konusu değil. Batı uçta Göksun civarında yoğun artçı oldu ve o zaman da 'Adana-Savrun Fayı kırılacak' tartışmaları yaşanmıştı. Böyle bir şey yok. Bölgede batıya doğru kırılmış taze kırıklar var. Bu da büyük depremle ortaya çıkmış artçılardan."