Deprem uzmanı Naci Görür'den Malatya depremi sonrası dikkat çeken uyarı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Deprem uzmanı Naci Görür'den Malatya depremi sonrası dikkat çeken uyarı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili "Her durumda enerji transferine uğramış bölgede. Dikkatli olmak gerek" dedi.

AFAD verilerine göre, Doğanşehir ilçesindek saat 21.29'da gerçekleşen 4.0 büyüklüğündeki deprem yerin 10.96 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi de depremin 3.8 büyüklüğünde ve yerin 1.1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya Doğanşehir’de AFAD’a göre 4,0 deprem oldu. Bu deprem konum itibariyle Doğanşehir-Malatya arasında uzanan fay veya Malatya Fay Zonunda. Her durumda enerji transferine uğramış bölgede. Dikkatli olmak gerek, sevgiyle" ifadelerini kullandı.

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