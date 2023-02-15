Deprem uzmanı Doug Copp açıkladı: İşte deprem anında yapılması gerekenler
Maraş'ta yaşanan deprem felaketleriyle beraber Türkiye yasa gömüldü. Bu felaket, yaşadığımız binaların dayanıklılığının hayati önemini bir kez daha ortaya koyarken, dünyaca ünlü kurtarma şefi ve afet müdürü Doug Copp deprem anında yapılması gerekenlere dikkat çekti
Doug Copp, deprem anında yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:
1- Binalar çökerken basitçe çömelen ve korunan kişiler istisnasız her defasında ezilerek hayatını kaybeder. Masa, araba gibi nesnelerin altına giren kişiler her zaman ezilirler.
2- Kediler, köpekler ve bebeklerin hepsi doğal bir şekilde dizlerini ana rahmindeki gibi karınlarına doğru çekerek kıvrılırlar. Deprem anında sizde bu şekilde kıvrılmalısınız. Bu doğal bir güvenlik ve hayatta kalma içgüdüsüdür. Daha küçük bir boşlukta hayatta kalabilirsiniz.
Hafifçe ezilecek ama yanında boşluk yaratacak bir kanepe, geniş büyük bir eşyanın yanında durun.