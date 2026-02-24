'Deprem Üretmez' Algısına Prof. Bektaş'tan İtiraz: Doğu Karadeniz Gerilim Altında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 'deprem üretmez' algısıyla anılan Doğu Karadeniz sahiline ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Bektaş, bölgenin tamamen pasif olmadığına dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bektaş, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Doğu Karadeniz kıyı kesiminde 3 ve üzeri büyüklükte depremlerin yaygın olduğunu belirtti. Bu durumun, yer kabuğunun gerilim altında bulunduğunu ve bölgenin tektonik açıdan tamamen pasif sayılamayacağını gösterdiğini ifade etti.

KIYI BÖLGELERİ İÇİN UYARI

Bektaş, riskin yalnızca büyük depremlerle sınırlı olmadığını vurguladı. Özellikle kıyıdaki dolgu alanları, gevşek alüvyon zeminler ve yamaç hareketlerinin küçük ve orta büyüklükteki sarsıntılarda bile hasarı artırabileceğine dikkat çekti.