Deprem toplanma alanına tesis inşa eden Medipol'un önünde eylem

İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Acıbadem Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde kamuya ait alanı otopark yapmak üzere talan eden Medipol Hastanesi şimdi de yolun hemen karşısındaki yeşil alana inşaat makinelerini soktu.

soL'da yer alan habere göre, günlerdir otopark inşaatını durdurmak için nöbet bekleyen mahalle halkı bugün de deprem toplanma alanlarını ve üzerindeki ağaçları korumak için eylemdeydi.

Kadıköy’ün dayanışma platformlarının ve çeşitli siyasi parti temsilcilerinin katıldığı eylemde “Medipol yaşatmıyor, öldürüyor” ve “Burada yapılaşma olmaz! Deprem toplanma alanı istiyoruz!” yazılı pankartlar açıldı.

"İNŞAAT DERHAL MÜHÜRLENMELİDİR"

Basın açıklamasında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ait Medipol Hastanesi'nin hemen yanında yapılmaya çalışılan 9 katlı otopark alanının ve yolun karşısında yapılmaya çalışılan mobilizasyon tesisinin kanun dışı olduğu vurgulandı. “Medipol Hastanesinin otopark sorunu orayı burayı talan ederiz, bir şekilde hallederiz mantığı ile mi çözülmek istendi?” diye soruldu.

Açıklamada "Prosedürleri tamamlanmamış, 'biz yaparız olur' mantığına göre, mevcut protokoller, imar planları ve plan notlarına aykırı inşa edilen hastane ve hemen bitişiğine inşa edilmeye çalışılan otopark inşaatı gayri yasaldır, çevreye zarar vermektedir ve derhal inşaat mühürlenmelidir" denildi.

Ortada mevcut imar planlarına ve plan notlarına aykırı inşa edilmiş bir hastane olduğu belirtilen açıklamada "Otoparkı yok, açık otopark olarak kullandığı alan dahi karayollarına ait. Etraf talan edilip bölgede yaşayan halkın yaşam koşulları hiçe sayılarak zorlama, hukuk dışı, plana aykırı yöntemlerle de otopark, sosyal tesis vs. oluşturulmaya çalışılıyor" ifadelerine yer verildi.

Karayoluna komşu her iki bölgedeki faaliyetlerin derhal durdurulmasını talep eden mahalleliler "Yapılmış olan tüm inşai faaliyetlerdeki aykırılıkların giderilerek her TC vatandaşının kullanabileceği kanuni haklara göre düzenlenmesi şarttır" diye belirtti.

Açıklamada ayrıca "Medipol Hastanesi Acıbadem halkının hiçbir ferdinden üstün değildir. Kişilere ve kurumlara özel uygulama yapmak, yapılanlara yetkili ruhsat makamlarının ve mülki amirlerin göz yumması da ayrıca kabul edilemez bir durumdur" ifadelerine yer verildi.