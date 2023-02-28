Deprem sonrası ilk anketi köşesinden açıkladı: Deprem oy tercihlerini değiştirdi mi?
Gazeteci Ertuğrul Özkök, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası ilk anket sonuçlarını açıkladı. IPSOS, depremin vurduğu 10 il dışındaki 1000 kişi ile telefonda görüştü. Özkök, söz konusu anketi köşesinde değerlendirdi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem, tüm Türkiye'yi yaraladı. Yaraların sarılmaya çalıştığı depremde on binlerce yurttaşımız hayatını kaybederken on binlercesi de yaralandı.
Depremin seçmen üzerindeki etkisi ise merak konusu oldu. Gazeteci Ertuğrul Özkök, IPSOS Araştırma'nın yaptığı son anketi köşesinde değerlendirdi. 14-16 Şubat tarihlerinde depremin vurduğu 10 ilin dışında yaşayan 1000 kişiyle yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.
Özkök'ün paylaştığı sonuçlar şöyle:
Ankete katılan kişileri şu soru sorulmuş:
“Deprem bölgesinde akrabanız veya arkadaşınız var mıydı?”
Yüzde 59’u “Evet vardı” cevabı vermiş.