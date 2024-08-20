Deprem Riski Bulunmayan İlden Akın Akın Arsa Alınıyor! Satılacak Yer Sayısı Azaldı
Son dönemde İstanbul'dan birçok kişi gelerek Ordu'dan ev ve arsa almaya başladı.
Ordu, Türkiye'nin Ordu ilinin merkezi olan şehirdir. Osmanlı döneminde, 1920 yılında, bağlı olduğu Trabzon vilayetinden ayrılmış, 4 Nisan 1920 tarihinde il statüsüne kavuşmuştur. 2020 yılında TÜİK verilerine göre 19 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 772 mahalle bulunmaktadır.
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Deprem riski bulunmayan iller ülkemizde gayrimenkul yatırımcılarının ilgi odağı haline gelmeye devam ediyor. Özellikle büyük şehirlerdeki artan deprem endişesi, insanları daha güvenli bölgelere yönlendiriyor. Bu doğrultuda Ordu, deprem riski bulunmayan iller arasında önemli bir konuma sahip.
Ordu'nun deprem riski bulunmaması, bölgeye olan talebi arttırıyor. Özellikle doğal güzellikleri, deniz manzaralı arazileri ve huzurlu yaşamıyla dikkat çeken Ordu, yatırımcıların gözdesi haline gelmiş durumda.
Kentin gelişen altyapısı, yeni projeler ve cazip konut fiyatları da ilgiyi arttıran etkenler arasında yer alıyor.
Öte yandan, büyük şehirlerdeki yoğun yaşam temposundan sıkılan insanlar, Ordu gibi doğa ile iç içe bir yaşam arayışına girmekte. Bu da bölgeye olan talebi arttıran bir diğer faktör olarak karşımıza çıkıyor.
Emlak uzmanlarına göre; Deprem riski bulunmayan iller arasında yer alan Ordu, gayrimenkul yatırımcılarının ve yeni ev arayışında olanların ilgisini çekmeye devam ediyor.
Doğal güzellikleri, huzurlu yaşamı ve cazip konut fiyatları ile Ordu, gelecekte de yatırımcılar için önemli bir tercih olmaya devam edecek gibi görünüyor.