Deprem Riski Bulunmayan Bu İlden Akın Akın Arsa ve Ev Alıyorlar! Dev Kentlerden İlgi Büyük

Ordu, Türkiye'nin Ordu ilinin merkezi olan şehirdir. Osmanlı döneminde, 1920 yılında, bağlı olduğu Trabzon vilayetinden ayrılmış, 4 Nisan 1920 tarihinde il statüsüne kavuşmuştur. 2020 yılında TÜİK verilerine göre 19 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 772 mahalle bulunmaktadır.

Deprem riski bulunmayan iller ülkemizde gayrimenkul yatırımcılarının ilgi odağı haline gelmeye devam ediyor. Özellikle büyük şehirlerdeki artan deprem endişesi, insanları daha güvenli bölgelere yönlendiriyor. Bu doğrultuda Ordu, deprem riski bulunmayan iller arasında önemli bir konuma sahip.