Deprem Korkusuyla Uyandılar! İzmir’deki Mahalle Diken Üstünde, Belediye Harekete Geçti

İzmir’in Konak ilçesindeki Atilla Mahallesi, Buca metrosu inşaatı sırasında meydana gelen çatlaklarla ilgili endişe içinde. Mahalle sakinleri, metro tünel açma makinesinin (TBM) çalışmaları sırasında bazı evlerinde derin çatlakların oluştuğunu ve bu durumun kendilerini tedirgin ettiğini belirtti.

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Deprem Korkusuyla Uyandılar! İzmir’deki Mahalle Diken Üstünde, Belediye Harekete Geçti

Metro inşaatı nedeniyle duvarlarında çatlaklar oluşan özellikle Akalın Apartmanı sakinleri, durumdan rahatsız. Binada 10 yıldır yaşayan Kesüme Acar, çatlakların metro çalışmaları başladıktan sonra hızla yayıldığını ve başlangıçta yetkililerin "Önemli bir durum yok" yanıtını verdiğini söyledi. Acar, çatlakların her geçen gün arttığını ve yetkililerin acil müdahale etmesini beklediklerini ifade etti.

Deprem Korkusuyla Uyandılar! İzmir’deki Mahalle Diken Üstünde, Belediye Harekete Geçti - Resim : 1

Aynı apartmanda yaşayan Emre Karaaslan, depremi andıran bir sarsıntı yaşadıklarını ve sonrasında çatlakların belirmeye başladığını belirtti. Karaaslan, üst katlarda çatlakların daha ciddi olduğunu ve şimdiye kadar hiçbir onarım yapılmadığını söyledi.

Deprem Korkusuyla Uyandılar! İzmir’deki Mahalle Diken Üstünde, Belediye Harekete Geçti - Resim : 2

İzmir Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili açıklama yaptı. TBM ile devam eden çalışmalarda 4 kilometrelik bir bölümün açıldığı ve bu bölümde herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtildi. Açıklamada, “TBM’lerin geçişi sırasında, yüzeyin 30 metre altında yer alan volkanik andezit kayalar arasında ilerlenirken, ayrışmış andezitlerin bulunduğu lokal bölgelerde zemin oturmaları yaşanmıştır. Bu hareketler nedeniyle bazı binalarda oturma çatlakları ve sıva ayrışmaları meydana gelmiştir. İhbarlar üzerine uzman ekiplerce yapılan incelemelerde, yapısal taşıyıcı sistemlerde herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Ayrışan sıvalar temizlenmiş ve emniyet şeritleri çekilmiştir” denildi.

Deprem Korkusuyla Uyandılar! İzmir’deki Mahalle Diken Üstünde, Belediye Harekete Geçti - Resim : 3

Kaynak: AA

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