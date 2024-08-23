Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' Diyerek Tehlikeli Bölgeyi Açıkladı:

Bu kritik olacak. Mart ayının bu ilk haftasında büyüklüğü 6'nın çok üzerinde olan birden fazla sismik olay olabilir. Bilmenin bir yolu yok. Yine 7'nin çok üzerinde, 8'in çok üzerinde bir sismik olay olabilir." demişti.





Kahramanmaraş merkezli depremleri önceden tahmin ettiğini iddia eden ve "Deprem Kahini" lakabıyla bilinen Frank Hoogerbeets, son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı tutmayan tahminleri nedeniyle de sıkça eleştiriliyor.. Bu eleştirilerin ardından Hoogerbeets'in itibarı iyiden iyiye sarsılmış durumda ve birçok kişi tarafından "sahtekar" olarak nitelendiriliyor.